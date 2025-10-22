0
Flamengo vs Racing EN VIVO, semifinal de Copa Libertadores
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura previo al Sporting Cristal vs Universitario

Universitario vs Sporting Cristal juegan el partido reprogramado de la fecha 14 del Clausura y aquí te dejamos cómo se moverá la tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado.

Sandra Morales
Tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 con el resultado de Cristal vs Universitario
Tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 con el resultado de Cristal vs Universitario | FOTO: LIBERO
Sporting Cristal y Universitario se ponen al día en el Torneo Clausura. Cremas y celestes se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional y tras ello, la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado sufrirá cambios. Para ello, aquí te dejamos cómo está la clasificación que define los próximos clasificados a copa internaciones y los equipos que perderán la categoría.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario314272
2. Alianza Lima321961
3. Cusco FC312360
4. Sporting Cristal302054
5. Melgar331352
6. Alianza Atlético311250
7. Deportivo Garcilaso32948
8. Sport Huancayo32045
9. ADT31-645
10. Cienciano31641
11. Los Chankas30-1041
12. Atlético Grau31-237
13. Sport Boys32-935
14. Juan Pablo II31-1530
15. Comerciantes Unidos31-1630
16. UTC31-2428
17. Ayacucho FC31-2326
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario131633
2. Cusco FC13926
3. Alianza Lima14724
4. Sporting Cristal121322
5. Melgar15521
6. ADT13021
7. Deportivo Garcilaso14021
8. Comerciantes Unidos13-219
9. Cienciano13218
10. Los Chankas12-918
11. Alianza Atlético13216
12. Sport Huancayo14015
13. Atlético Grau13-115
14. Sport Boys14-715
15. Alianza Universidad13- 1113
16. Juan Pablo II13-711
17. Ayacucho FC13-1011
18. UTC13-79
19. Binacional---

Liga 1: partido fecha 14

Jueves 23

  • 8:00 p. m. Sporting Cristal vs Universitario

Liga 1: partidos de la fecha 15

Viernes 24

  • 3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Sábado 25

  • 1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
  • 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano
  • 6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau

Domingo 26

  • 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
  • 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
  • 3:30 p. m. ADT vs Universitario
  • 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo

Sport Boys y Alianza Lima descansan en la fecha 16

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

