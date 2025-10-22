Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura previo al Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal y Universitario se ponen al día en el Torneo Clausura. Cremas y celestes se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional y tras ello, la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado sufrirá cambios. Para ello, aquí te dejamos cómo está la clasificación que define los próximos clasificados a copa internaciones y los equipos que perderán la categoría.

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 31 42 72 2. Alianza Lima 32 19 61 3. Cusco FC 31 23 60 4. Sporting Cristal 30 20 54 5. Melgar 33 13 52 6. Alianza Atlético 31 12 50 7. Deportivo Garcilaso 32 9 48 8. Sport Huancayo 32 0 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 31 6 41 11. Los Chankas 30 -10 41 12. Atlético Grau 31 -2 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Juan Pablo II 31 -15 30 15. Comerciantes Unidos 31 -16 30 16. UTC 31 -24 28 17. Ayacucho FC 31 -23 26 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 13 16 33 2. Cusco FC 13 9 26 3. Alianza Lima 14 7 24 4. Sporting Cristal 12 13 22 5. Melgar 15 5 21 6. ADT 13 0 21 7. Deportivo Garcilaso 14 0 21 8. Comerciantes Unidos 13 -2 19 9. Cienciano 13 2 18 10. Los Chankas 12 -9 18 11. Alianza Atlético 13 2 16 12. Sport Huancayo 14 0 15 13. Atlético Grau 13 -1 15 14. Sport Boys 14 -7 15 15. Alianza Universidad 13 - 11 13 16. Juan Pablo II 13 -7 11 17. Ayacucho FC 13 -10 11 18. UTC 13 -7 9 19. Binacional - - -

Liga 1: partido fecha 14

Jueves 23

8:00 p. m. Sporting Cristal vs Universitario

Liga 1: partidos de la fecha 15

Viernes 24

3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Sábado 25

1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso

3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano

6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau

Domingo 26

11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas

1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH

3:30 p. m. ADT vs Universitario

6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo

Sport Boys y Alianza Lima descansan en la fecha 16