- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura previo al Sporting Cristal vs Universitario
Universitario vs Sporting Cristal juegan el partido reprogramado de la fecha 14 del Clausura y aquí te dejamos cómo se moverá la tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado.
Sporting Cristal y Universitario se ponen al día en el Torneo Clausura. Cremas y celestes se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional y tras ello, la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado sufrirá cambios. Para ello, aquí te dejamos cómo está la clasificación que define los próximos clasificados a copa internaciones y los equipos que perderán la categoría.
PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|31
|42
|72
|2. Alianza Lima
|32
|19
|61
|3. Cusco FC
|31
|23
|60
|4. Sporting Cristal
|30
|20
|54
|5. Melgar
|33
|13
|52
|6. Alianza Atlético
|31
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|32
|9
|48
|8. Sport Huancayo
|32
|0
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|31
|6
|41
|11. Los Chankas
|30
|-10
|41
|12. Atlético Grau
|31
|-2
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Juan Pablo II
|31
|-15
|30
|15. Comerciantes Unidos
|31
|-16
|30
|16. UTC
|31
|-24
|28
|17. Ayacucho FC
|31
|-23
|26
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|13
|16
|33
|2. Cusco FC
|13
|9
|26
|3. Alianza Lima
|14
|7
|24
|4. Sporting Cristal
|12
|13
|22
|5. Melgar
|15
|5
|21
|6. ADT
|13
|0
|21
|7. Deportivo Garcilaso
|14
|0
|21
|8. Comerciantes Unidos
|13
|-2
|19
|9. Cienciano
|13
|2
|18
|10. Los Chankas
|12
|-9
|18
|11. Alianza Atlético
|13
|2
|16
|12. Sport Huancayo
|14
|0
|15
|13. Atlético Grau
|13
|-1
|15
|14. Sport Boys
|14
|-7
|15
|15. Alianza Universidad
|13
|- 11
|13
|16. Juan Pablo II
|13
|-7
|11
|17. Ayacucho FC
|13
|-10
|11
|18. UTC
|13
|-7
|9
|19. Binacional
|-
|-
|-
Liga 1: partido fecha 14
Jueves 23
- 8:00 p. m. Sporting Cristal vs Universitario
Liga 1: partidos de la fecha 15
Viernes 24
- 3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
Sábado 25
- 1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
- 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano
- 6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau
Domingo 26
- 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
- 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
- 3:30 p. m. ADT vs Universitario
- 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo
Sport Boys y Alianza Lima descansan en la fecha 16
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50