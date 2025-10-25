¡Lo Último! Avión de Universitario tuvo que volver a Lima minutos después de iniciar viaje a Jauja

Universitario de Deportes se enfrenta este domingo a ADT de visita por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, por lo que hoy se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar con destino a Jauja. Sin embargo, inesperadamente regresaron a Lima al poco tiempo de comenzar su travesía.

La República pudo conocer en las últimas horas que los jugadores y cuerpo técnico del cuadro crema ya habían partido hacia la ciudad de Jauja a las 11:30 de la mañana, pero a los 10 minutos de iniciado el viaje, el avión que transportaba a la delegación tuvo que retornar a nuestra capital.

Plantel de Universitario tuvo que retornar a Lima por fallas técnicas del avión que los transportaba a Jauja. Foto: Universitario de Deportes

La razón por la que se ha retrasado el vuelo hasta la conocida ciudad de Junín habría sido a causa de una falla técnica que apareció en la pantalla de la aeronave. Ello hizo que se activaran los protocolos de seguridad previstos en estos inconvenientes para que puedan volver al terminar aéreo sin problemas.

Universitario debe llegar a Jauja para ir a Tarma

El compromiso ante el 'Vendaval Celeste' se disputará en el Estadio Unión de la ciudad de Tarma, pero para llegar allá desde Lima es complicado vía aérea pues no hay un aeropuerto. Por ello, la 'U' debe primero hacer un viaje hasta el aeropuerto de Jauja para después transportarse de forma terrestre hasta su destino final.

Universitario ya llegó a Jauja y está rumbo a Tarma

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, la plantilla y cuerpo técnico de Universitario llegó en horas de la tarde a Jauja y ya están camino a Tarma para enfrentar al 'Vendaval Celeste' en el marco de la décimo sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Universitario juega sí o sí este domingo ante ADT

A pesar de todo lo ocurrido, es preciso señalar que la contienda entre Universitario vs. ADT no sufrirá ningún cambio y se jugará el mismo domingo 26 de octubre a las 03:30 de la tarde hora peruana, así como lo confirmó inicialmente la Liga de Fútbol Profesional. La 'U' está obligada a ganar si es que quiere asegurar el tricampeonato.