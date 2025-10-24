Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT

Universitario de Deportes logró los puntos necesarios en el Torneo Clausura para estar a solo un partido de ser tricampeón nacional ante ADT en Tarma. Sin embargo, la Liga 1 tomó una medida radical que sin duda perjudicará a todos los hinchas cremas que esperaban celebrar el título lejos de Lima.

Universitario y la insólita medida que tomó la Liga 1 antes del posible tricampeonato

Universitario se enfrentará a ADT el próximo domingo 26 de octubre de 2025 a las 15:30 (hora de Perú) por la jornada 16 del Clausura, en la cual se definirá si el cuadro merengue se coronará campeón ese mismo día.

No obstante, según informó la Liga 1, en caso de que Universitario gane a Asociación Deportiva de Tarma y se corone campeón del Torneo Clausura 2025, no habrá ceremonia de premiación en el Estadio Unión Tarma.