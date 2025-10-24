- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Perú F. vs Colombia F.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT
Universitario está a un solo partido de consagrarse tricampeón del fútbol peruano, pero la Liga 1 ha tomado una inesperada decisión que sorprenderá a todos los hinchas cremas antes del duelo en Tarma.
Universitario de Deportes logró los puntos necesarios en el Torneo Clausura para estar a solo un partido de ser tricampeón nacional ante ADT en Tarma. Sin embargo, la Liga 1 tomó una medida radical que sin duda perjudicará a todos los hinchas cremas que esperaban celebrar el título lejos de Lima.
Universitario y la insólita medida que tomó la Liga 1 antes del posible tricampeonato
Universitario se enfrentará a ADT el próximo domingo 26 de octubre de 2025 a las 15:30 (hora de Perú) por la jornada 16 del Clausura, en la cual se definirá si el cuadro merengue se coronará campeón ese mismo día.
No obstante, según informó la Liga 1, en caso de que Universitario gane a Asociación Deportiva de Tarma y se corone campeón del Torneo Clausura 2025, no habrá ceremonia de premiación en el Estadio Unión Tarma.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50