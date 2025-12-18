Boca definió su postura ante el posible fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Espera..."

Luis Advíncula es uno de los jugadores que más interés ha despertado en Alianza Lima, club que busca ficharlo para reforzar su banda derecha con el objetivo de poder aumentar sus chances de poder ganar el título de la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En medio de ello, Boca Juniors tomó un determinante medida en las negociaciones por 'Bolt'.

Boca definió su postura ante el posible fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

En los últimos días se dio a conocer que la dirección deportiva de Alianza Lima trabaja en la posibilidad de concretar el regreso de Luis Advíncula para la temporada 2026. Sin embargo, en tienda blanquiazul aguardan que el lateral resuelva de manera definitiva su vínculo con Boca Juniors para poder incorporarlo como agente libre.

No obstante, según informó el periodista Marcos Bonocore en TNT Sports Argentina, la dirigencia 'xeneize' ya tomó una decisión respecto al futuro del futbolista peruano y definió su salida del club, aunque con la intención de obtener un beneficio económico por la operación. En ese sentido, Boca Juniors espera que los blanquiazules presenten una oferta formal por el jugador.

Boca Juniors está a la espera de una oferta de Alianza Lima por Luis Advíncula.

Ante este escenario, se aguarda que la directiva del club argentino flexibilice sus condiciones y permita que la negociación llegue a buen puerto. La intención de Alianza Lima es cerrar la operación y dar el golpe en la Liga 1, asegurando un titular de jerarquía en la banda derecha.

Luis Advíncula se encuentra en el Perú

Según reveló el periodista Luis Espino Risco, el 'Rayo' se encuentra en suelo peruano por sus vacaciones, en donde espera poder definir su futuro para la siguiente temporada, donde maneja opciones tanto de Alianza Lima como de Sporting Cristal, que también ha mostrado su interés en el fichaje del jugador.