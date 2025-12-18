Luis Advíncula cerca de firmar por un club gigante del Perú: "Todo depende de..."

¡Sorpresa! Debido a que probablemente deje Boca Juniors en el presente mercado de pases, Luis Advíncula ha iniciado conversaciones con un club gigante e histórico del fútbol peruano, quien lo quiere como fichaje estrella para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la contratación del defensor nacional depende de un factor clave. Aquí te contamos todos los detalles.

Según el conocido periodista Denilson Barrenechea, el lateral de la selección peruana ha retomado negociaciones con Sporting Cristal para unirse a su plantel de cara a la campaña entrante, esto cuando todos pensaban que su destino sería Alianza Lima. Como sabemos, el 'Rayo' es muy querido por los hinchas celestes e incluso en dicha institución deportiva fue donde tuvo su mejor rendimiento antes de irse al extranjero.

No obstante, la contratación del defensor de 35 años no depende únicamente de él y los del Rímac, sino que ahí entra Boca Juniors. Resulta que el futbolista nacional todavía tiene vínculo legal con la escuadra argentina hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir un año más, y el conjunto dirigido por Paulo Autuori únicamente lo fichará si es que logra quedar como agente libre antes de que cierre el actual libro de pases.

Sporting Cristal quiere a Luis Advíncula para la Copa Libertadores.

"Sporting Cristal retomó conversaciones con Luis Advíncula. Desde el cuadro rimense están al tanto de la posible disolución de contrato entre Boca Juniors y el lateral derecho. Todo movimiento depende de su liberación. Nada formal, aún", indicó Denilson Barrenechea en su cuenta oficial de 'X'. En síntesis, los celestes únicamente buscarán hacerse con sus servicios si consigue ser liberado, ya que no quieren pagarle al 'Xeneize'.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula?

Actualmente, Luis Advíncula tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos en toda su carrera profesional. Eso sí, esta cotización no define el precio que pueda pedir Boca Juniors por su pase, ya que hace unos meses se indicó que el cuadro argentino le pidió cerca a 1.5 millones de dólares a Alianza Lima por el lateral derecho.