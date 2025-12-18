- Hoy:
El contundente mensaje que dejó 2 de Mayo tras saber que enfrentará a Alianza Lima: "Por la..."
2 de Mayo de Paraguay se pronunció oficialmente en sus redes sociales, al confirmarse que se verán las caras contra Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
¡Habemus rival! Alianza Lima tendrá que medir fuerzas ante 2 de Mayo en partidos de ida y vuelta para buscar su pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026. Los peruanos volverán a enfrentar nuevamente a un elenco paraguayo en la Fase 1, y buscarán hacer historia internacional bajo el mando del nuevo entrenador Pablo Guede.
PUEDES VER: En Paraguay dan firme calificativo a Alianza tras conocer que jugará con 2 de Mayo: "Uno de los más..."
2 de Mayo se pronunció tras saber que enfrentará a Alianza Lima
El 'Gallo Norteño' dio la sorpresa en la hinchada cuando se pronunciaron en sus redes sociales, al conocer que jugarán contra la escuadra victoriana. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el elenco natural de Amambay, Paraguay hizo énfasis de que iniciarán su camino rumbo a la Gloria Eterna en su territorio.
"Conocimos rival por la CONMEBOL Libertadores. El CS 2 de Mayo enfrentará a Alianza Lima de Perú por la Fase 1 del certamen. Comenzaremos la llave como jugando de local", señalaron.
2 de Mayo se pronunció luego de conocer que jugará ante Alianza Lima/Foto: Instagram
El grosero error que cometió 2 de Mayo tras conocer que jugará frente a Alianza Lima
Inmediatamente de definirse el emparejamiento entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, la cuenta verificada de 'X' del equipo paraguayo cometió un grosero error con la gráfica que anunciaron ante sus hinchas.
Sucede que, colocaron Fase 3, cuando ambos elencos primero tendrán que batirse a duelo en la primera etapa. Al darse cuenta del detalle, borraron la publicación y lanzaron la oficial.
2 de Mayo cometió inédito error en su cuenta de X
