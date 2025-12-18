Alianza Lima y la millonaria diferencia de valor sobre el equipo paraguayo 2 de Mayo

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y la suerte dictaminó que Alianza Lima se enfrente ante 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1, iniciando su camino rumbo a la etapa de grupos. Los blanquiazules estarán obligados a superar esta llave para por lo menos asegurarse un lugar en la Sudamericana. Ante ello, se hizo llamativo la millonaria diferencia entre los valores de ambos equipos.

Alianza Lima y la millonaria diferencia de valor sobre 2 de Mayo

De acuerdo con datos de Transfermarkt, portal internacional especializado en el mercado de fichajes, Alianza Lima vio reducido el valor de su plantel tras varias salidas al cierre de la temporada. Actualmente, la cotización del equipo blanquiazul alcanza los 14,2 millones de euros.

Esta cifra lo mantiene como uno de los clubes más valiosos del fútbol peruano. El equipo dirigido por Pablo Guede tiene como jugador mejor cotizado a Sergio Peña, cuyo valor de mercado asciende a 1,2 millones de euros.

Valor de mercado de Alianza Lima. Composición: Líbero.

En contraste, 2 de Mayo de Paraguay no cuenta con el mismo respaldo económico que la escuadra victoriana. El valor total de su plantel es de 5,38 millones de euros, uno de los más bajos de toda la Copa Libertadores. Sus futbolistas más valiosos son el arquero Ángel Martínez (23) y el volante Henry Riquelme (18), ambos tasados en 350 mil euros.

En términos generales, la diferencia entre ambos planteles es de 8,82 millones de euros. Si bien estos números no definen lo que ocurra en el campo de juego, sí reflejan la amplia brecha en la calidad de ambos equipos, un aspecto que seguramente se verá reflejado en el desarrollo de la serie.

Valor de mercado de 2 de Mayo de Paraguay. Composición: Líbero.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores?

De momento, la Conmebol no ha anunciado una fecha oficial para los partidos de ida y vuelta entre Alianza Lima vs 2 de Mayo de Paraguay. No obstante, según calendario que compartió el ente sudamericano, todos los partidos de la fase 1 se desarrollarán entre el 4 y 11 de febrero, donde el cuadro paraguaya iniciará como local, mientras que los 'íntimos' cierran la llave en Matute.