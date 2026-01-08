0
Jairo Vélez, ex Universitario, responde a las críticas por su fichaje a Alianza: "Lo mío..."

En medio del inicio de la pretemporada, Jairo Vélez rompió su silencio y se refirió a su fichaje por Alianza Lima tras su buena temporada en Universitario.

Jasmin Huaman
Jairo Vélez responde a las críticas por su llegada a Alianza Lima.
Jairo Vélez responde a las críticas por su llegada a Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
Luego de consagrarse como campeón con Universitario de Deportes y pasar a la historia del club con el tricampeonato, Jairo Vélez está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera, pero esta vez será vistiendo la camiseta blanquiazul. El jugador de 30 años no titubeó al responder a quienes lo critican por su traspaso al eterno rival.

Al término de la temporada 2025, Jairo Vélez hizo público su deseo de continuar en Universitario; sin embargo, luego de iniciar conversaciones con los dirigentes de Alianza Lima, su decisión cambió rotundamente y esta temporada se convirtió en uno de los fichajes del equipo victoriano.

Jairo Vélez responde a las críticas tras fichar por Alianza Lima

Sus grandes actuaciones en Universitario de Deportes hicieron que Jairo Vélez despierte el interés de Alianza Lima y el cuadro blanquiazul no paró hasta conseguir su firma. En medio de ello, el jugador recibió numerosas críticas por su pasado 'crema'.

En respuesta a todas las reacciones que generó su llegada a La Victoria, Vélez fue claro al resaltar su dedicación al fútbol y evitó seguir alimentando los comentarios. "Yo soy un profesional, hago lo mío nada más, así es que muy bien", señaló.

¿En qué equipos jugó Jairo Vélez?

La trayectoria de Jairo Vélez inició en River de Ecuador y luego dio el gran salto a Vélez Sarsfield de Argentina. Su regreso al fútbol ecuatoriano fue con Universidad Católica y luego continuó en Universidad San Martín, Atlante, Cafetaleros, Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes. Vélez fue presentado oficialmente por Alianza Lima el 11 de diciembre de 2025.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

