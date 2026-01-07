Se reveló el astronómico sueldo que ganará Luis Advíncula en Alianza Lima

Luis Advíncula se fue de Boca Juniors y volverá a Perú para firmar con Alianza Lima, por los próximos dos años. El movimiento que impactó el mercado de pases del fútbol peruano emociona a los hinchas blanquiazules, pero desató una pregunta: ¿Cuánto ganará 'Luchito'?.

El PBO Campeonísimo, Carlos Alberto 'Tigrillo' Navarro, señaló que Luis Advíncula ganará en Alianza Lima, la misma cantidad que recibía en Boca Juniors.

"La misma cantidad que él recibía limpia en Boca, es la misma cantidad limpia que va a recibir en Alianza Lima", expresó el comunicador.

Luego, el 'Tigrillo' agregó que el acuerdo entre 'luchito' y los blanquiazules será por dos años. Advíncula viajará a Uruguay para sumarse a la pretemporada de Pablo Guede.

"La torta es la misma. La misma fracturas, los dulces de leches, las medialunas que cobraba en Boca, las va a cobrar en Alianza Lima. Estamos hablando de una cantidad bastante fuerte", finalizó Navarro.

¿Cuánto ganaba Luis Advíncula en Alianza Lima?

En junio del 2025, el portal Topmercato informó que el sueldo de Luis Advíncula en Boca Juniors fue 18.769 mil dólares al mes y un total de 975.999 mil dólares anualmente.