Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima: el tentativo contrato que convenció a 'Bolt'

Todo definido para que Luis Advíncula sea nuevo jugador de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. El lateral de la selección peruana rescindió contrato con Boca Juniors luego de una larga reunión con los directivos. El popular 'Bolt' tenía una propuesta de los blanquiazules y puso de su parte para quedar libre e integrarse cuanto antes al plantel 'victoriano'.

Luis Advíncula será el flamante fichaje de Alianza Lima

Según pudo conocer el periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima y Luis Advíncula llegaron a un acuerdo desde hace dos semanas; pero que solo quedaba definir la rescisión de contrato del lateral con Boca Juniors. Como se conoce, el lateral tenía un vínculo con los 'xeneizes' hasta fines del 2026, por lo que era fundamental que haya una reunión previa entre 'Bolt' y el conjunto argentino.

Luis Advíncula es nuevo jugador de Alianza Lima. Foto: AFP.

Alianza Lima y el contrato que le ofreció a Luis Advíncula

Siguiendo esa línea, se pudo revelar que Alianza Lima le ofreció un contrato de dos años a Luis Advíncula, pero con la opción de extender el vínculo por una temporada en caso se cumplan ciertos objetivos. Todo dependerá del lateral de la selección peruana, quien llega con el firme deseo de dejar huella en la institución blanquiazul.

"Luis Advíncula jugará en Alianza Lima. Está confirmado. Lateral llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo con Boca Juniors y será futbolista blanquiazul. Contrato es por dos años, con la opción a una temporada más si se cumplen objetivos. Se oficializará en los próximos días", informó el mencionado periodista.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por Luis Advíncula?

Luis Advíncula llega a Alianza Lima como jugador libre tras desvincularse de Boca Juniors. El cuadro blanquiazul no pagó nada por la llegada del lateral derecho al plantel 'íntimo'. Eso sí, de momento no se revelan detalles en cuanto a su salario, pero es claro que los de La Victoria tuvieron un gran negocio al evitar el pago de salida a los 'xeneizes'.

"Futbolista llega libre y sin costo a la institución blanquiazul. Gestión directa de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, que hace un par de semanas acordó el vínculo en esas condiciones, pero faltaba concretarse. Se acaba de cerrar.", agregó.