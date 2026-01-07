Pedro Aquino y su reacción al saber que Luis Advíncula será jugador de Alianza Lima: "Es un..."

El plantel de Alianza Lima enrumbó a Uruguay para iniciar sus partidos de pretemporada en la tradicional Serie Río de la Plata. En medio de su partida a suelo 'charrúa' se conoció la noticia de que Luis Advíncula será nuevo jugador blanquiazul. Ante ello, uno de los que no calló ante la prensa fue Pedro Aquino, quien conoce muy bien a 'Bolt' por lo que compartieron en la selección peruana, Lobos BUAP de México y su pasado en Sporting Cristal.

En diálogo con los medios presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el volante de Alianza Lima fue claro al decir que 'Bolt' es un buen amigo de toda la vida, y que encajaría de gran manera en el plantel blanquiazul. Sabe de sus capacidades y calidad de juego, por lo que confía en que le irá bien en La Victoria.

Asimismo, manifestó que será gratar compartir camerino con Advíncula en esta etapa de su carrera profesional, ya que no solo tuvieron momentos con la Bicolor, sino cuando recién iniciaban sus experiencias internacionales como en Lobos BUAP de México.

"Ya saben. Es un buen amigo mío. Creo yo que encajaría muy bien aquí. Hablo siempre con él. La verdad recordar viejos tiempos que tuvimos en México también. Todos estamos aptos para complacer ahí a Advíncula", declaró Pedro Aquino a las cámaras de "Entre Bolas".

(VIDEO: Entre Bolas)

Luis Advíncula se desvinculó de Boca Juniors y es nuevo jugador de Alianza Lima

En horas de la noche del pasado martes 6 de enero, desde Argentina confirmaron al desvinculación de Luis Advíncula con Boca Juniors. Pese a que le quedaba un año de contrato con los 'xeneizes', el lateral de la Bicolor tenía la oferta de los blanquiazules para poder tener continuidad en este 2026.

'Bolt' hizo su labor en Argentina y ahora aguardar finiquitar ciertos detalles para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima por las próximas dos temporadas, con la posibilidad de que se extienda a tres en caso se cumplan los requisitos establecidos en el documento.