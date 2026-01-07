Prensa argentina dio rotundo calificativo a Advíncula tras fichaje por Alianza: "Se despide un..."

Un 'Rayo' llegará a La Victoria. El último miércoles, Luis Advíncula se despidió de sus compañeros en el predio de Ezeiza tras firmar su desvinculación de Boca Juniors. El experimentado futbolista se convertirá en flamante fichaje de Alianza Lima, y con ello estará de vuelta a la Liga 1, luego de más de una década.

La reacción de la prensa argentina tras la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

La abrupta salida de 'Bolt' del cuadro 'Xeneize' generó diversas reacciones en la prensa nacional y evidentemente en los medios argentinos. De hecho, Olé, uno de los más reconocidos se refirió a la partida del lateral derecho en pleno 2026 y lo calificaron como un "histórico"', después de permanecer por 5 años en la institución que lidera el presidente, Juan Román Riquelme.

"Se despide un histórico de la gestión Riquelme. Advíncula se va de Boca", titularon en su sitio web. A su vez, también contaron algunas razones que motivaron al jugador para acordar su desvinculación del conjunto 'Azul y Oro', y ser la próxima contratación de la escuadra victoriana.

La reacción de la prensa argentina a la salida de Luis Advíncula en Boca/Foto: Olé

"La decisión del peruano de irse de Boca, el club donde siempre quiso quedarse a pesar de algunas ofertas que pudieron sacarlo mucho antes, tiene que ver con su situación actual en el equipo, con su edad (tiene 35) años y con que terminó por aceptar una oferta para seguir su carrera en su país, más precisamente de Alianza Lima", acotaron.

Luis Advíncula será flamante fichaje de Alianza Lima

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el 'Rayo' ya dejó de pertenecer a Boca Juniors y en los próximos días se unirá a los trabajos de Alianza Lima en Uruguay donde los blanquiazules afrontarán la Serie Río de La Plata. En su última temporada con el elenco argentino, el lateral disputó 19 duelos, de los cuales anotó un gol y brindó una asistencia.

"Luis Advíncula acaba de firmar su desvinculación con Boca Juniors. Ya salió del predio Xeneize y será jugador de Alianza Lima por los próximos 3 años. Pronto debe estar viajando de Buenos Aires a Montevideo", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X'.