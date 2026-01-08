Prensa argentina calificó con dureza la llegada de Advíncula a Alianza Lima: "Se achicó..."

En su momento, la llegada de Luis Advíncula a Boca Juniors generó una alta expectativa tras su participación en clubes de Europa. Ahora, tras cuatro años defendiendo al 'Xeneize', el nombre del 'Rayo' generó todo tipo de comentarios luego de confirmarse su salida del club argentino y su repentina llegada a Alianza Lima.

Luis Advíncula se convertirá en una de los grandes refuerzos de Pablo Guede para disputar la fase previa de la Copa Libertadores y conseguir la clasificación a los grupos. El jugador peruano también ilusiona al hincha blanquiazul en su objetivo de consagrarse campeón de la liga nacional.

Prensa argentina fue tajante sobre llegada de Advíncula a Alianza tras dejar Boca

Alianza Lima sigue sumando refuerzos para iniciar la temporada de la mejor manera y Girotti no es el único fichaje que llegará desde Argentina. Ahora, se suma Luis Advíncula, el lateral derecho de 35 años vuelve al fútbol peruano tras su paso por grandes clubes en el extranjero, pero que en su último año perdió la titularidad en Boca Juniors.

La propuesta económica que le realizó Alianza Lima jugó un papel fundamental para que el 'Rayo' decida firmar por el equipo victoriano, además de su deseo de volver al país. "En negociaciones anteriores existía una diferencia importante entre lo que podía ofrecer Boca y las propuestas desde Perú, pero en esta oportunidad esa brecha se achicó y permitió avanzar en el acuerdo con Alianza Lima", explicaron en La Gaceta de Argentina.

Luis Advíncula será jugador de Alianza Lima.

A pesar de perder la titularidad y de su bajo desempeño en los últimos meses, en Argentina destacan la entrega de Luis Advíncula en cada partido que le tocó disputar en los cuatro años y medio que vistió la camiseta del 'Xeneize' que sin lugar a duda serán imborrables para toda la hinchada.

¿Qué falta para que Alianza anuncie a Advíncula?

El primer paso para que Luis Advíncula se acerque a Alianza Lima era la desvinculación del jugador de Boca Juniors y esto ha se hizo oficial. Ahora, ambas partes estarían concretando los últimos detalles para realizar el anuncio de su llegada como nuevo refuerzo para la temporada 2026.