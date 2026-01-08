- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Prensa argentina calificó con dureza la llegada de Advíncula a Alianza Lima: "Se achicó..."
Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca Juniors de Argentina y se estará uniendo a la plantel de Alianza Lima en los próximos días en Uruguay.
En su momento, la llegada de Luis Advíncula a Boca Juniors generó una alta expectativa tras su participación en clubes de Europa. Ahora, tras cuatro años defendiendo al 'Xeneize', el nombre del 'Rayo' generó todo tipo de comentarios luego de confirmarse su salida del club argentino y su repentina llegada a Alianza Lima.
PUEDES VER: Gino Peruzzi, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firma por inédito club: "En tu casa"
Luis Advíncula se convertirá en una de los grandes refuerzos de Pablo Guede para disputar la fase previa de la Copa Libertadores y conseguir la clasificación a los grupos. El jugador peruano también ilusiona al hincha blanquiazul en su objetivo de consagrarse campeón de la liga nacional.
Prensa argentina fue tajante sobre llegada de Advíncula a Alianza tras dejar Boca
Alianza Lima sigue sumando refuerzos para iniciar la temporada de la mejor manera y Girotti no es el único fichaje que llegará desde Argentina. Ahora, se suma Luis Advíncula, el lateral derecho de 35 años vuelve al fútbol peruano tras su paso por grandes clubes en el extranjero, pero que en su último año perdió la titularidad en Boca Juniors.
La propuesta económica que le realizó Alianza Lima jugó un papel fundamental para que el 'Rayo' decida firmar por el equipo victoriano, además de su deseo de volver al país. "En negociaciones anteriores existía una diferencia importante entre lo que podía ofrecer Boca y las propuestas desde Perú, pero en esta oportunidad esa brecha se achicó y permitió avanzar en el acuerdo con Alianza Lima", explicaron en La Gaceta de Argentina.
Luis Advíncula será jugador de Alianza Lima.
A pesar de perder la titularidad y de su bajo desempeño en los últimos meses, en Argentina destacan la entrega de Luis Advíncula en cada partido que le tocó disputar en los cuatro años y medio que vistió la camiseta del 'Xeneize' que sin lugar a duda serán imborrables para toda la hinchada.
¿Qué falta para que Alianza anuncie a Advíncula?
El primer paso para que Luis Advíncula se acerque a Alianza Lima era la desvinculación del jugador de Boca Juniors y esto ha se hizo oficial. Ahora, ambas partes estarían concretando los últimos detalles para realizar el anuncio de su llegada como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90