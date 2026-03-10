MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: reingresar ilegalmente tras deportación podría llevarlos a prisión hasta 20 años

Las autoridades estadounidenses emitieron una fuerte advertencia para inmigrantes que han sido deportados del país. Intentar reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de una expulsión puede convertirse en un delito federal con consecuencias severas, incluyendo penas de prisión que pueden llegar hasta los 20 años dependiendo del historial del migrante.

La advertencia fue difundida por la Embajada de Estados Unidos y está dirigida especialmente a nicaragüenses deportados, a quienes se les recordó que volver a entrar al país sin autorización puede desencadenar un proceso penal además de una nueva deportación.

Penas de cárcel por reingresar ilegalmente a EE. UU.

De acuerdo con las leyes migratorias estadounidenses, el reingreso ilegal tras una deportación puede castigarse inicialmente con hasta dos años de prisión. Sin embargo, la pena puede aumentar significativamente si el inmigrante fue expulsado anteriormente por cometer delitos graves o agravados.

Reingresar ilegalmente a EE. UU. podría implicar hasta 20 años de prisión.

En estos casos, las autoridades federales pueden imponer condenas de hasta 10 años de cárcel, e incluso penas de hasta 20 años si existen antecedentes criminales más serios. Por esta razón, funcionarios migratorios recalcaron que intentar regresar sin autorización puede tener consecuencias legales mucho más severas.

Advertencia dirigida a migrantes deportados

El mensaje busca alertar especialmente a los nicaragüenses que han sido deportados recientemente, ya que muchos consideran regresar al país de forma irregular. Funcionarios estadounidenses reiteraron que el reingreso ilegal no solo implica el riesgo de ser detenido nuevamente, sino también de enfrentar procesos judiciales en tribunales federales.

Además, las autoridades señalaron que las leyes migratorias de EE. UU. se están aplicando con mayor rigor, por lo que quienes intenten volver al país sin autorización podrían ser arrestados y procesados penalmente. El objetivo de la advertencia es que los migrantes comprendan los riesgos legales y las duras sanciones antes de intentar cruzar nuevamente la frontera.