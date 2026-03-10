- Hoy:
DURO GOLPE para inmigrantes en EE. UU.: la única manera de lograr la casa propia pese a años de obstáculos, ahorro y falta de historial crediticio
Adquirir una vivienda en EE. UU. es un anhelo importante para muchas familias inmigrantes, simbolizando seguridad y estabilidad tras comenzar de cero en otro país.
Para muchas familias inmigrantes, adquirir una vivienda en Estados Unidos es mucho más que una inversión: representa seguridad, estabilidad y la sensación de haber construido algo propio tras empezar de cero en otro país.
Sin embargo, lograr este sueño no ocurre de la noche a la mañana. La mayoría necesita años de ahorro disciplinado, construcción de historial crediticio y planificación para reunir el dinero del pago inicial antes de acceder a una hipoteca.
La única manera de comprar una casa en EE. UU.
Durante los primeros años en EE. UU., comprar una casa suele ser complicado. Según el Pew Research Center, solo el 21% de los inmigrantes con menos de cinco años en el país son propietarios de vivienda. Esto no refleja falta de interés: muchas familias sueñan con adquirir vivienda cuanto antes, pero enfrentan ingresos inestables, ausencia de historial crediticio y altos costos de vida. Un buen crédito es fundamental para acceder a préstamos hipotecarios.
Inmigrantes en EE. UU. enfrentan años de ahorro y falta de crédito para lograr la casa propia.
Con el tiempo, las oportunidades aumentan. Entre los inmigrantes con 6 a 10 años en EE. UU., cerca del 40% ya son propietarios, gracias a la estabilidad laboral, mejora del crédito y ahorro para el down payment. En muchos hogares, varias personas trabajan, facilitando reunir los fondos necesarios para la hipoteca y cubrir otros gastos asociados, como impuestos, seguro de vivienda y mantenimiento.
Después de dos décadas: acercándose a los estadounidenses nativos
Tras más de 20 años en EE. UU., aproximadamente dos tercios de los inmigrantes poseen vivienda, una cifra cercana a la de los estadounidenses nacidos en el país. Este fenómeno refleja la asimilación económica, donde los años permiten integrarse al mercado laboral y financiero.
Claves para alcanzar la casa propia
Expertos y estudios recomiendan a los inmigrantes:
- Construir historial crediticio desde el inicio: abrir tarjetas y pagar siempre a tiempo.
- Pagar todas las cuentas puntualmente, incluidas facturas de servicios y préstamos.
- Ahorrar para el pago inicial, generalmente entre 3% y 20% del valor de la vivienda.
- Reducir deudas antes de solicitar una hipoteca para aumentar las probabilidades de aprobación.
- Mantener estabilidad laboral: ingresos constantes generan confianza en los bancos.
- Informarse sobre programas para compradores primerizos, que ofrecen asistencia para el pago inicial o tasas más bajas.
- Consultar con asesores hipotecarios para elegir el préstamo más conveniente.
- Evaluar presupuesto familiar, incluyendo impuestos, seguro y mantenimiento.
- Investigar el mercado inmobiliario, ya que los precios varían entre estados y ciudades.
- Tener paciencia y visión a largo plazo, ya que comprar casa suele tardar varios años.
A pesar de los desafíos, el sueño de la casa propia sigue motivando a millones de familias inmigrantes. Recibir las llaves de su hogar es un símbolo de esfuerzo, seguridad y arraigo, y representa la culminación de años de trabajo duro, ahorro y sacrificio.
