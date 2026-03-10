¡Atención! Shane Newman, un joven de apenas 21 años, ha llamado la atención de la comunidad y las autoridades del condado de Stark al modificar su declaración a no culpable por razón de locura en relación con los cargos que enfrenta por intentar presuntamente disparar a un oficial de policía de Canton, EE. UU.

Cabe mencionar que este incidente sucedió luego de su arresto por hurto en una tienda Walmart en el 2025. ¿Por qué decidió cambiar su declaración a último momento?

Walmart: hombre acusado de intento de asesinato contra oficial cambia a última hora su declaración

‘WKYC’ y otros portales internacionales compartieron las últimas actualizaciones sobre el caso de Newman, quien modificó su declaración a no culpable por motivo de locura en vez de intento de asesinato de un policía de la zona. Es importante señalar que las autoridades señalaron que un examen determinará su estado mental para el juicio y demás.

Frente a este caso, la jueza Kristin Farmer, del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Stark, dictó dos órdenes:

En primer lugar, la Clínica de Psicodiagnóstico realizará un examen para evaluar el estado mental del acusado en el momento del incidente ocurrido en Walmart. Este análisis deberá completarse en un plazo de 30 días. Farmer aseguró que el informe del examinador determinará si Newman, debido a una enfermedad mental grave o un defecto, no era consciente de la ilicitud de sus acciones durante el acto delictivo.

En segundo lugar, se ordenó un examen adicional para evaluar la competencia de Newman para ser juzgado, el cual también tendrá que realizarse en un plazo de 30 días. La jueza resaltó que, si el examinador concluye que el acusado no es competente para enfrentar juicio, deberá incluir en su informe una evaluación sobre la posibilidad de que Newman logre ser competente con el paso de los días, así como su diagnóstico respecto a su salud mental.

¿Cuándo se llevará a cabo el juicio de Newman?

Es importante mencionar que la audiencia previa al juicio será el próximo 12 de marzo. Recordemos que el 13 de febrero, él se declaró inocente y descartó los siguientes cargos en su contra:



1 cargo de intento de asesinato.

1 cargo de agresión criminal.

1 cargo de robo.

1 cargo de posesión de armas bajo discapacidad.

1 cargo de porte de armas ocultas.

1 cargo de posesión agravada de drogas.

1 cargo de posesión de drogas.

1 cargo de obstrucción de asuntos oficiales.

En tanto, la fianza que debe pagar es de US$1 millón y el Tribunal Municipal de Canton le ordenó no tener ninguna comunicación con la víctima.