ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados con historial en EE. UU.: tribunal valida su detención SIN DERECHO A FIANZA
El Tribunal del Quinto Circuito permite que inmigrantes indocumentados sean detenidos sin fianza, afectando a comunidades en Texas, Louisiana y Mississippi.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos respaldó una política del presidente Donald Trump que permite detener a migrantes sin otorgarles el derecho a fianza, un cambio que afecta a miles de personas en el sur del país. La decisión, que revierte fallos previos de tribunales inferiores, genera preocupación entre inmigrantes indocumentados y defensores de los derechos humanos.
Según la Agencia EFE, el fallo del tribunal, aprobado por dos votos a uno, establece que "tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del gobierno es correcta".
Tribunal valida la detención sin derecho a fianza de inmigrantes indocumentados en EE. UU.
El fallo implica que numerosos inmigrantes que vivían en EE. UU. sin documentos, incluidos aquellos que antes podían solicitar fianza mientras avanzaba su proceso migratorio, ahora pueden ser detenidos sin posibilidad de una audiencia de fianza. Esta medida se aplica específicamente en Texas, Luisiana y Misisipi, donde se concentra gran parte de los centros de detención del país.
El tribunal explicó que, bajo la ley 1226(c), "si un extranjero cometía un delito penal de los que están enumerados… perdería su derecho a la fianza". Anteriormente, los gobiernos permitían audiencias de fianza incluso para quienes tenían historial migratorio en EE. UU., lo que limitaba las detenciones masivas.
Prohíben fianza a indocumentados arrestados.
Aumenta la cifra de inmigrantes detenidos en todo el país
Florida ya reporta 5,187 personas detenidas por el ICE solo en el primer mes de 2026, según TRAC Reports, mientras que, a nivel nacional, más de 65,000 migrantes permanecían bajo custodia al cierre de 2025, y tres de cada cuatro no tenían condenas penales.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, celebró el fallo en la red social X, afirmando que continuarán "defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país", según la Agencia EFE.
La decisión del Quinto Circuito podría sentar un precedente para otros tribunales de apelación y, eventualmente, llegar al Tribunal Supremo, lo que representa un momento crucial para la política migratoria de Estados Unidos.
