¡Mucha atención! Hoy, jueves 12 de febrero, las dos cámaras de la Asamblea General dieron su visto bueno a una legislación unificada que busca poner fin a las colaboraciones entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Minnesota. Al respecto, los proyectos de ley han sido enviados al gobernador Wes Moore, quien ahora debe proceder a su firma.

Estos nuevos proyectos de ley ponen fin a los acuerdos entre las fuerzas del orden y el ICE

Es importante mencionar que, si el gobernador Moore otorga su firma, dos proyectos de ley entrarán en vigor de manera inmediata, prohibiendo a las fuerzas del orden locales establecer memorandos de entendimiento con el ICE para la detención de inmigrantes que han ingresado ilegalmente a EE. UU., conocidos como acuerdos 287(g). Esta ley se presenta como una medida de emergencia.

Cabe resaltar que la aprobación de estas leyes no se ha llevado a cabo sin que los republicanos de la Cámara y el Senado solicitaran a sus colegas demócratas que reconsideraran su voto a favor.

Por su parte, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Jason Buckel, republicano de Allegany, argumentó que las autoridades federales asumirán el control de la situación en los próximos años.

Además, Buckel destacó que, en Minnesota y el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, las autoridades policiales locales y estatales han acordado, por primera vez, implementar la ley migratoria de manera similar a lo que se realiza formalmente a través de los acuerdos 287(g).

¿Qué dijo otro demócrata al respecto?

El presidente pro tempore del Senado, Malcolm Augustine, demócrata por Prince George's, no pudo evitar justificar su apoyo al proyecto de ley ante sus colegas, señalando que los agentes de ICE "aterrorizan a mi comunidad a diario".

Augustine expresó que la situación no es solo una teoría, sino una realidad palpable, ya que los agentes operan en la zona de manera constante y, según él, de forma ilegal. "Involucrar a las fuerzas del orden locales en estas acciones ilegales resulta inaceptable", afirmó el legislador, subrayando la urgencia de abordar este cuestionado tema.