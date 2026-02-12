ALERTA, inmigrantes con ciudadanía en EE. UU.: Donald Trump estaría PIDIENDO LO IMPENSABLE a las oficinas de inmigración

El gobierno de Donald Trump está impulsando un cambio significativo en su política migratoria al exigir a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que identifiquen mensualmente posibles casos para revocar la ciudadanía americana a estadounidenses nacidos fuera del país. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir la inmigración legal, según fuentes citadas por The New York Times.

Trump busca revocar la ciudadanía de estadounidenses nacidos en el extranjero.

¿Qué estaría pidiendo Donald Trump a las oficinas de inmigración?

El gobierno de Donald Trump estaría requiriendo a las oficinas regionales de inmigración que remitan mensualmente entre 100 y 200 casos potenciales para revocar ciudadanías a la oficina de litigios de inmigración, con la intención de incrementar de manera significativa los procesos de desnaturalización de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad.

Este cambio representaría un incremento inusual, ya que, anteriormente, estos casos eran poco frecuentes y se limitaban a situaciones de fraude grave o violaciones de derechos humanos.

¿Cuáles son las consecuencias de la medida propuesta para los inmigrantes con ciudadanía americana en EE. UU.?

Según la información citada por Telemundo, este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia de la administración para reducir la inmigración legal y fortalecer el control migratorio, que contempla el despliegue de agentes y otras acciones de aplicación de la ley.

El enfoque en la desnaturalización genera preocupación porque la ciudadanía americana, especialmente la de quienes nacieron en el extranjero y se naturalizaron, tradicionalmente solo se revoca en casos extremos.

Este reporte de The New York Times subraya cómo el gobierno podría cambiar la manera en que se interpreta y aplica la ley migratoria estadounidense, con un potencial impacto en miles de ciudadanos naturalizados.