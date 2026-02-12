DEFIENDEN a la comunidad inmigrante en EE. UU.: Wes Moore impulsa la ciudadanía para extranjeros con un NUEVO PROGRAMA

En un momento clave para los residentes inmigrantes en Estados Unidos, el gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció una iniciativa destinada a facilitar el camino hacia la ciudadanía americana para miles de personas que viven en el país sin ese estatus. Impulsada por un programa colaborativo entre los sectores público y privado, esta propuesta busca ofrecer orientación y apoyo legal a quienes podrían ser elegibles para naturalizarse.

La comunidad inmigrante, un grupo significativo dentro del estado, recibe así una señal clara de respaldo y reconocimiento, en un clima político en el que los temas migratorios siguen generando debates intensos a nivel nacional.

¿Qué es el programa Citizenship Maryland y cómo apoya a los inmigrantes?

En su discurso del Estado, el gobernador Wes Moore presentó oficialmente Citizenship Maryland, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los servicios de ciudadanía americana para los inmigrantes que residen en Maryland. Este programa busca simplificar los trámites y ofrecer recursos clave a quienes desean obtener la naturalización, reafirmando el compromiso del estado con su comunidad inmigrante.

Según N+ Univision, este programa "se basa en una colaboración entre despachos de abogados, empresas privadas y sindicatos para guiar y asistir a los residentes elegibles en el proceso de obtener la ciudadanía estadounidense".

El gobernador Wes Moore destacó en su discurso del Estado la importancia y fortaleza de la comunidad inmigrante.

La iniciativa implica la colaboración de diversos actores con experiencia en asistencia legal y comunitaria, con el fin de informar sobre los requisitos, facilitar los trámites y brindar acompañamiento en los pasos que, a menudo, resultan complejos para los solicitantes. El objetivo es traducir en acciones concretas el compromiso del gobernador con quienes buscan integrarse plenamente como ciudadanos estadounidenses.

Ciudadanía americana: importancia de esta medida para la comunidad inmigrante en Maryland y EE. UU.

La población inmigrante constituye una parte significativa de Maryland, con casi uno de cada cinco residentes nacido en el extranjero, según declaraciones del propio gobernador durante su alocución.

La creación de Citizenship Maryland se presenta como una respuesta directa a la necesidad de reconocer la contribución de estas personas a la vida económica, social y cultural del estado. Al fomentar la naturalización, la iniciativa busca fortalecer la participación cívica y la integración de miles de residentes que llevan años aportando al tejido comunitario.

Además de ofrecer apoyo técnico, el programa se suma a otras iniciativas impulsadas en Maryland para proteger y defender los derechos de los inmigrantes frente a políticas federales más restrictivas. Estas medidas incluyen legislación para limitar la colaboración con agencias migratorias y ampliar las protecciones locales, reflejando un enfoque centrado en la dignidad y el respeto hacia las personas migrantes.

Con este nuevo esfuerzo, Wes Moore posiciona a Maryland como un estado comprometido con ofrecer oportunidades reales a quienes buscan cumplir el sueño americano de convertirse en ciudadanos, fortaleciendo no solo a las familias inmigrantes, sino también a la sociedad en su conjunto.