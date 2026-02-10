¡Mucha atención! El actual escenario para todos los conductores en Estados Unidos se encuentra en un proceso de cambio drástico debido a la implementación de nuevas regulaciones por parte del Departamento del Transporte (DOT). Y es que, desde el 15 de febrero, se establecerán nuevos requisitos en la normativa federal, lo que afectará la validez de las licencias de conducir. AQUÍ más detalles.

Anuncian cambios estrictos para obtener licencias de conducir en EE. UU.: entran en vigor en esta fecha

Medios internacionales compartieron más información sobre la reciente actualización en los trámites de licencias de conducir. Este sorpresivo cambio no es un simple procedimiento administrativo; sino que implica una renovación en las obligaciones de los conductores que debe ser tomado en serio y así evitar sanciones.

Febrero marca un hito importante para el sector automotor en el país americano, ya que el Departamento de Transporte (DOT) ha revisado los requisitos administrativos relacionados con los permisos de conducción y la documentación necesaria en las carreteras federales.

Cambios más estrictos para obtener licencias de conducir en EE. UU. entran en vigor en esta fecha.

Se determinó que, a partir del 15 de este mes, la validez de la licencia de conducir no solo dependerá de un historial de manejo limpio, sino también de la correcta actualización de la información personal y de la renovación de la licencia en los plazos establecidos.

La finalidad de estas modificaciones es asegurar que los conductores mantengan sus documentos en orden. La falta de cumplimiento con estos nuevos requisitos en la nación de Trump puede resultar en multas económicas o, en el peor de los casos, en la suspensión de la licencia de conducir.

Estas pruebas seguirán vigentes a la hora de obtener la licencia de conducir

En medio de este contexto, es importante saber que el presidente Donald Trump ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ) para que varíe la clasificación legal de la marihuana a finales de 2025. Vale mencionar que este cambio no impactará a los trabajadores del sector transporte.

El Departamento de Transporte (DOT) ha reafirmado que las regulaciones actuales sobre pruebas de detección de drogas y alcohol seguirán siendo firmes y obligatorias.Asimismo, el proceso de certificación médica digital se mantendrá en todo este 2026.