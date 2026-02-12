La administración de Trump decidió poner fin a la campaña migratoria en las Ciudades Gemelas, en Minnesota, tal como señala en un comunicado que fue compartido hace unas horas por Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca. Este anuncio, que se extendió por un periodo de diez semanas, ha generado un impacto en la comunidad inmigrante. A continuación, todo lo que se sabe.

ICE: Trump pondrá fin a su ofensiva migratoria en este estado y reducirá agentes en redadas

'Axios.com' y otros portales internacionales señalaron que, durante una conferencia de prensa realizada hoy, en horas de la mañana, Homan confirmó que se llevará a cabo una "reducción significativa" de aproximadamente 2.000 agentes federales que aún permanecen en Minnesota, EE. UU., un proceso que se extenderá a lo largo de la próxima semana.

"La Operación Metro Surge está llegando a su fin", expresó. "La próxima semana, reubicaremos a los oficiales en servicio, enviándolos de regreso a sus estaciones de origen o a otras áreas del país donde sean requeridos", añadió.

Asimismo, el funcionario destacó que, si bien la aplicación de las leyes migratorias locales seguirá su curso, la operación ha alcanzado los "resultados exitosos que buscábamos", mencionando más de 4.000 arrestos y una "cooperación sin precedentes" con las fuerzas del orden locales.

"Las Ciudades Gemelas y Minnesota en su conjunto son y seguirán siendo mucho más seguras para las comunidades gracias a lo que hemos logrado", mencionó. Bajo este contexto es importante saber que la Casa Blanca había desplegado miles de agentes en el estado durante los últimos dos meses, motivada por preocupaciones sobre presunto fraude en programas gubernamentales.

¿Esta decisión ha generado rechazo o ha sido respaldada por muchos?

A pesar del anuncio de Homan sobre la disminución de efectivos, muchos críticos siguen manifestando su inquietud respecto a los objetivos y estrategias del ICE.

Algunos han señalado que la presencia de agentes en lugares sensibles como juzgados, escuelas y paradas de autobús, así como en sus alrededores, genera un clima de preocupación en la comunidad.