¡Mucha atención! El sistema de licencias de conducir en Estados Unidos continúa implementando drásticas regulaciones para los conductores de edad avanzada. Ahora, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha confirmado que los adultos mayores ya no podrán renovar su licencia de la manera habitual, y la duración de la misma será reducida.

Con esta iniciativa se busca mejorar la seguridad en las vías y asegurar que todos los conductores cumplan con los requisitos necesarios. ¿Podría ser el fin del trámite para este grupo de personas?

Licencia de conducir en EE. UU.: estas personas NO podrán renovarla como siempre y tendrán complicaciones

'El Cronista' y otros medios internacionales señalaron que los conductores mayores de 70 años, a partir de ahora, tendrán que realizar la renovación de su licencia de conducir de manera presencial, a diferencia de los conductores más jóvenes, quienes sí pueden optar por completar el proceso en línea o por correo.

Esta nueva normativa, la cual fue confirmada por DMV, señala que la licencia tendrá una validez de cinco años, lo que implica que los mayores deberán repetir el trámite con mayor frecuencia. Asimismo, la renovación presencial tiene como finalidad verificar la información personal, actualizar la fotografía y asegurar que el conductor pueda cumplir con todas las condiciones necesarias y establecidas para manejar.

Vale añadir que, en el caso de que un conductor no renueve su licencia dentro del plazo brindado, esta quedará vencida, lo que hará posible que él no pueda manejar de manera legal. Además, si decide manejar con la licencia caducada, podría enfrentarse a multas y graves complicaciones. Para poder circular nuevamente, será necesario que complete el trámite de renovación otra vez.

¿Por qué es importante la licencia de conducir en EE. UU.?

Bajo este contexto, es necesario saber que la licencia de conducir es el documento que no solo promueve la movilidad autónoma, sino que también es esencial para la obtención de seguros de vehículos en EE. UU.

Contar con una licencia abre la puerta a diversas oportunidades laborales en el país americano. Su posesión garantiza el tránsito legal por las vías, lo que ayuda a evitar sanciones severas y complicaciones legales.