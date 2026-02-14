Recientemente, el director interino de ICE, Todd Lyons, informó que dos oficiales federales podrían haber dado información falsa con respecto a un suceso que se llevó a cabo el mes pasado en Minneapolis, en Estados Unidos. Este incidente culminó con uno de los agentes disparando a un inmigrante venezolano en la pierna. ¿Qué sanción recibieron los agentes ante la presunta mentira?

ICE suspende a agentes federales por mentir sobre incidente que terminó en tiroteo

'Político', otros portales internacionales y Lyons señalaron que los dos agentes involucrados en un incidente del 14 de enero ahora se encuentran bajo investigación por el Departamento de Justicia. Este anuncio se confirmó un día después de que la fiscalía federal desestimara los cargos penales contra dos inmigrantes relacionados con el caso.

Como se recuerda, los directivos del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la secretaria Kristi Noem, habían respaldado a los agentes, pese a las críticas, argumentando que actuaron en defensa propia al repeler un intento de asesinato.

No obstante, el director interino de ICE, Lyons, por su parte, mencionó que una revisión conjunta de las pruebas de video por parte de la agencia y el Departamento de Justicia ha revelado que el testimonio de dos oficiales presenta aparentes declaraciones falsas. "Ambos oficiales han sido colocados en licencia administrativa mientras se lleva a cabo una investigación interna exhaustiva", dijo.

Según lo expuesto por los agentes, ellos habían afirmado que los hombres, Alfredo Aljorna y Julio Sosa Celis, los atacaron con una escoba y una pala antes de que uno de ellos disparara a Sosa Celis. Pero aquella versión ha sido cuestionada, y la fiscalía sostiene que "pruebas recientemente descubiertas" contradicen el relato de los agentes.

¿Cuál es la postura que han tomado las autoridades al respecto?

Ante las presuntas mentiras de estos dos agentes, las autoridades locales y los fiscales están llevando a cabo su propia investigación sobre el incidente.

La revocación de la orden del ICE se produce luego que la Casa Blanca anunciara el fin del aumento de agentes federales de inmigración en las Ciudades Gemelas, en medio de críticas de un juez hacia la administración Trump por violaciones a los derechos de los detenidos en un centro local y los agresivos operativos.