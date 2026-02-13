- Hoy:
Grupo de INMIGRANTES LATINOS que pagan impuestos en EE. UU. estaría EN RIESGO: IRS comparte datos clave con ICE
Nuevos documentos indican que miles de contribuyentes latinos podrían enfrentarse a investigaciones migratorias debido a un acuerdo entre el IRS y el ICE.
Millones de familias latinas en Estados Unidos viven entre la responsabilidad de pagar impuestos y la preocupación por su estatus migratorio. Recientes revelaciones muestran que la información fiscal sensible podría estar vinculándose con procesos de deportación, lo que genera alarma en comunidades de Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y Miami.
El cruce de datos entre agencias federales es un tema sensible en EE. UU.
¿Qué revelan los documentos sobre el intercambio de información entre el IRS y el ICE?
Un acuerdo firmado en abril entre el Departamento del Tesoro y el Department of Homeland Security (DHS) permitió que el Internal Revenue Service (IRS) compartiera datos de más de 47,000 contribuyentes con el Immigration and Customs Enforcement (ICE). La medida se produce tras solicitudes de ICE para verificar la información fiscal de aproximadamente 1.28 millones de personas consideradas sin estatus legal, en busca de coincidencias que puedan facilitar posibles deportaciones.
Según Dottie Romo, directora de Riesgos y Control del IRS, solo una parte de los registros solicitados coincidió con la información disponible, lo que limita pero no elimina los riesgos para ciertos inmigrantes.
¿Qué grupo de inmigrantes latinos que pagan impuestos en EE. UU. podría estar en riesgo?
No todos los contribuyentes enfrentan el mismo nivel de riesgo. Entre los más vulnerables se encuentran:
- Personas con órdenes finales de deportación ya emitidas por jueces de inmigración.
- Individuos bajo investigaciones criminales federales, como fraude fiscal u otros delitos graves.
- Contribuyentes cuyos datos fiscales coinciden con registros de ICE incluidos en el intercambio.
Es importante destacar que la exposición depende de múltiples factores, por lo que siempre se recomienda consultar a abogados de inmigración o asesores fiscales antes de tomar decisiones.
Lo que este intercambio NO implica para los contribuyentes
Aunque la noticia genera preocupación, hay algunos puntos clave que ayudan a ponerla en perspectiva:
- Presentar impuestos con ITIN no garantiza que se inicie automáticamente una investigación o deportación.
- El IRS no entrega todas las declaraciones de impuestos a ICE ni al DHS de manera masiva.
- La información compartida no implica deportación inmediata; el DHS ha declarado que los datos no se usarán mientras existan litigios o órdenes judiciales vigentes.
Este cruce de información fiscal y migratoria marca un momento delicado para la comunidad latina en EE. UU., y subraya la necesidad de mantenerse informados y proteger sus derechos mientras se resuelven los procesos legales en curso.
