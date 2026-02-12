¿Una sanción justa? Recientemente, un segundo hombre involucrado en un caso de asesinato fue condenado por las autoridades estadounidenses a 25 años de cárcel tras aceptar su culpabilidad. Este hecho se originó a raíz de una pelea en una tienda Walmart, que terminó en dos tiroteos, dejando como saldo la muerte de una persona y un herido. ¿De quién se trata?

Walmart: hombre recibe 25 años de prisión tras estar implicado en tiroteos y una muerte

'ABC 7 News' y otros portales internacionales señalaron que el Fiscal del distrito 47 en EE. UU., Jason Herring, informó que Jorge Cabello se declaró culpable de asesinato y recibió una condena de 25 años de prisión. La policía de Amarillo, en Texas, reportó que este altercado se llevó a cabo en el Walmart de Grand Street en enero de 2024.

Según los informes, aproximadamente una hora después, las autoridades locales respondieron a un tiroteo en la cuadra 800 de N. Highland, donde hallaron a Everado Guadalupe Leal, de 23 años, con una herida de bala. Pese a los esfuerzos de los agentes por salvar su vida, el Servicio Médico Ambulatorio (AMS) no pudo evitar declarar su fallecimiento.

Luego, los oficiales anunciaron que atendieron otro segundo tiroteo en la cuadra 800 de N. Apache, donde encontraron a otro hombre con múltiples heridas de bala. Documentos judiciales indicaron que Leal y su hermano, Jesús Pina, fueron atacados por cuatro individuos en las afueras del Walmart.

¿Qué se sabe del otro sujeto que está involucrado en los tiroteos?

En un video de vigilancia se pudo captar también a Isaac Botello abandonando un Ford Fusion y disparando cinco veces con una pistola, lo que resultó en las heridas de Leal y otro individuo.

Tras ello, se informó que Botello fue detenido por agentes de la ley estadounidense. Según lo expuesto por el medio en mención, Cabello era quien manejaba el vehículo en cuestión. Cabe precisar que, en el mes anterior, Botello recibió una condena de 60 años de prisión por su implicación en el incidente.