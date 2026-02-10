¡Mucha atención! Recientemente, una tienda Walmart ha llamado la atención de toda la comunidad, esto luego que una mujer fuera arrestada tras ser acusada de realizar llamadas amenazantes al establecimiento en Ohio, Estados Unidos, durante el último fin de semana. Las autoridades continúan investigando el incidente. ¿Qué se sabe sobre la sospechosa?

Walmart: extrabajadora es arrestada tras ser acusada de realizar llamadas amenazantes

'WhioTv' y otros portales internacionales informaron que este domingo 9 de febrero, alrededor de las 3 p. m., la policía de Toledo recibió un llamado de emergencia tras varias amenazas realizadas por una mujer en el Walmart de Glendale Ave.

Según los informes, la mujer detenida había señalado, mediante una llamada telefónica, que "traería una bomba a la tienda y dispararía". Los empleados identificaron a la presunta autora de las amenazas como Kinyetta Dotson, una exempleada de 45 años, quien había intentado comunicarse con la tienda en múltiples ocasiones ese mismo día para hablar con un familiar.

Ante la negativa de los trabajadores, Dotson aparentemente decidió intensificar sus amenazas, asegurando que causaría daño físico a quienes atendieron sus llamadas. No obstante, los trabajadores manifestaron a la policía que no consideraban las amenazas como creíbles. Luego, se procedió a solicitar su orden de arresto.

¿Cuál es la situación actual de la mujer?

La policía de Toledo, en Estados Unidos, no dudó en emitir públicamente una orden de arresto por un delito menor de primer grado contra Dotson, acusada de inducir pánico, según reportó WTOL-11.

Según los registros del Tribunal Municipal de Toledo y de los medios internacionales, Dotson no se encontraba bajo custodia hasta la mañana del lunes 10 de febrero, fecha en la que ya está recluida.