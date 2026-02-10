¡Mucha atención! La elección del nombre de un hijo representa un momento muy especial para cualquier familia. No obstante, en Nueva Jersey, en EE. UU., este derecho se encuentra regulado por ciertas normas. El estado en mención ha establecido criterios concretos que definen qué nombres son aptos para su registro oficial y cuáles pueden ser rechazados por las autoridades. ¿Por qué?

A partir de ahora, este estado prohíbe estos nombres y NO podrán ser registrados en EE. UU.

'El Cronista' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre estas sorpresivas regulaciones, que son poco conocidas por muchos ciudadanos y extranjeros. La iniciativa del estado tiene como propósito asegurar que los nombres de los recién nacidos sean registrados de manera adecuada en los documentos oficiales a lo largo de su vida.

Es importante conocer que, con lo expuesto, en Nueva Jersey, el Código Administrativo permite a los padres elegir el nombre y apellido de su hijo, aunque otorga al Registrador Estatal la autoridad para intervenir si la elección no cumple con los criterios establecidos.

La normativa señala que se pueden rechazar nombres que contengan obscenidades, sean ofensivos o incluyan números y símbolos que dificulten su lectura. Además, se pueden objetar aquellos que se consideren ilegibles o que no puedan ser reproducidos correctamente en los sistemas oficiales del estado.

Con esta regulación, no se tiene en mente restringir la creatividad de los padres, sino que se busca garantizar que los nombres elegidos puedan ser utilizados sin problemas en trámites legales, educativos, médicos y migratorios.

¿Cómo registrar los nombres y apellidos en Nueva Jersey, en EE. UU.?

El registro del nombre y apellido de un recién nacido empieza en el hospital, donde se imprime la elección en el certificado de nacimiento. Para que este documento cuenta con la validez legal, es necesario que sea firmado por ambos padres y un funcionario autorizado. Los padres disponen de un plazo de cinco días desde el nacimiento para decidir el apellido del bebé.

En tanto, si no se realiza esta elección en el tiempo estipulado, Nueva Jersey asignará automáticamente ambos apellidos en orden alfabético, separados por un guion. Este procedimiento se aplica incluso en casos de custodia legal compartida, con el objetivo de evitar retrasos o inconsistencias en el registro civil.