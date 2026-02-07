¡Muy importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estableció una normativa que hace posible que determinados adultos mayores sean exentos de dar el examen de inglés en el proceso de naturalización, siempre y cuando cumplan con requisitos específicos de edad y tiempo de residencia.

Vale mencionar que esta nueva medida se aplica a los residentes permanentes legales que buscan obtener la ciudadanía americana y se encuentra en línea con la regulación federal actual, según la información oficial proporcionada por el USCIS y la prensa internacional. A continuación, más información.

EE. UU.: estos inmigrantes NO pasarán por un examen de inglés para obtener la ciudadanía

Según la web institucional de USCIS, la exención de ciertos requisitos se puede brindar como una forma de ayuda a todos los que han vivido de manera permanente en Estados Unidos durante un tiempo considerable, cumpliendo con ciertos criterios establecidos por la autoridad federal.

Normalmente, el proceso de naturalización en el país requiere la aprobación de un examen de inglés y una prueba de educación cívica. Sin embargo, el gobierno de Trump ha previsto algunas excepciones para ciertos grupos, como los adultos mayores y las personas con discapacidades documentadas.

Con ello, se busca facilitar el acceso a la ciudadanía sin comprometer los estándares de integración y conocimiento cívico. Esta normativa de USCIS especifica que la exención del examen de inglés se aplica a dos grupos principales de solicitantes:

Aquellos adultos de 50 años o más que hayan residido legalmente en el país durante al menos 20 años .

. Las personas de 55 años o más que hayan mantenido la residencia permanente durante 15 años o más.

En ambos casos, los solicitantes están exentos de la prueba de inglés, aunque deben presentar el examen de educación cívica.

Para este grupo, el examen cívico puede realizarse en el idioma nativo del aspirante si así lo solicita, y el postulante puede contar con la asistencia de un intérprete autorizado. "Los residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos de edad y residencia pueden solicitar la exención correspondiente en el Formulario N-400", se detalla en el propio portal de USCIS.

¿Cuáles son los requisitos normales para la naturalización y la ciudadanía?