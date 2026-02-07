- Hoy:
BUENAS NOTICIAS en EE. UU.: estos inmigrantes NO pasarán por un examen de inglés para obtener la ciudadanía 2026
En esta nota conoce qué extranjeros pueden quedar exentos del examen de inglés al solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Cómo ser elegible?
¡Muy importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estableció una normativa que hace posible que determinados adultos mayores sean exentos de dar el examen de inglés en el proceso de naturalización, siempre y cuando cumplan con requisitos específicos de edad y tiempo de residencia.
Vale mencionar que esta nueva medida se aplica a los residentes permanentes legales que buscan obtener la ciudadanía americana y se encuentra en línea con la regulación federal actual, según la información oficial proporcionada por el USCIS y la prensa internacional. A continuación, más información.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón
EE. UU.: estos inmigrantes NO pasarán por un examen de inglés para obtener la ciudadanía
Según la web institucional de USCIS, la exención de ciertos requisitos se puede brindar como una forma de ayuda a todos los que han vivido de manera permanente en Estados Unidos durante un tiempo considerable, cumpliendo con ciertos criterios establecidos por la autoridad federal.
Normalmente, el proceso de naturalización en el país requiere la aprobación de un examen de inglés y una prueba de educación cívica. Sin embargo, el gobierno de Trump ha previsto algunas excepciones para ciertos grupos, como los adultos mayores y las personas con discapacidades documentadas.
EE. UU.: estos inmigrantes NO pasarán por un examen de inglés para obtener la ciudadanía.
Con ello, se busca facilitar el acceso a la ciudadanía sin comprometer los estándares de integración y conocimiento cívico. Esta normativa de USCIS especifica que la exención del examen de inglés se aplica a dos grupos principales de solicitantes:
- Aquellos adultos de 50 años o más que hayan residido legalmente en el país durante al menos 20 años.
- Las personas de 55 años o más que hayan mantenido la residencia permanente durante 15 años o más.
- En ambos casos, los solicitantes están exentos de la prueba de inglés, aunque deben presentar el examen de educación cívica.
Para este grupo, el examen cívico puede realizarse en el idioma nativo del aspirante si así lo solicita, y el postulante puede contar con la asistencia de un intérprete autorizado. "Los residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos de edad y residencia pueden solicitar la exención correspondiente en el Formulario N-400", se detalla en el propio portal de USCIS.
¿Cuáles son los requisitos normales para la naturalización y la ciudadanía?
- El solicitante debe tener al menos 18 años al momento de presentar el Formulario N-400.
- Haber residido de manera permanente y legal en el país durante un mínimo de cinco años, manteniendo una residencia continua durante este período.
- Se requiere que la persona haya estado físicamente presente en Estados Unidos por al menos 30 meses dentro de esos cinco años.
- El solicitante debe haber residido en un estado o distrito bajo la jurisdicción de USCIS durante al menos tres meses antes de la solicitud.
- Demostrar un "buen carácter moral" según los criterios de la agencia, así como poseer habilidades básicas en lectura, escritura y conversación en inglés, a menos que se califique para una exención.
- Se debe contar con conocimientos esenciales sobre educación cívica y demostrar un compromiso con los principios de la Constitución de EE. UU.
