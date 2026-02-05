¡Atención! Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) compartió una información importante que podría perjudicar a millones de inmigrantes en el país de Trump. Según el organismo federal, sus agentes están autorizados para llevar a cabo arrestos y detenciones sin necesidad de órdenes judiciales, lo que incrementa su capacidad para realizar operativos migratorios.

ICE no requiere de estos permisos para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados

'El Cronista' y otros portales internacionales no dudaron en resaltar que esta política, implementada por el ICE en todo EE. UU., se enmarca dentro de sus funciones regulares, y está enfocada en la identificación, detención y deportación de extranjeros que infrinjan las leyes migratorias del país americano.

La reciente confirmación de que no se requieren órdenes judiciales para llevar a cabo arrestos ha llamado la atención, pues evidencia que muchas personas podrían ser detenidas de manera sorpresiva y sin ningún inconveniente.

ICE no requiere de estos permisos para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

En tanto, el sitio oficial de ICE señala que sus agentes poseen la autoridad para realizar arrestos sin necesidad de una orden judicial, similar a otros cuerpos de seguridad. Esto incluye la capacidad de interactuar con individuos, interrogarlos y detenerlos si existe una sospecha razonable de que se encuentran en el país de manera ilegal.

Todo ello hace posible que ICE pueda arrestar a inmigrantes sin una orden judicial previa, siempre que los agentes consideren que se ha cometido una violación de las leyes migratorias. Esta estrategia forma parte de las herramientas legales del organismo para garantizar el cumplimiento de las normativas federales en materia de inmigración.

¿Un inmigrante sin antecedente penal no puede ser detenido? Esto se sabe

Cabe precisar que el ICE aclaró que todos los inmigrantes que infrinjan las leyes migratorias pueden ser arrestados, sin importar si cuentan con antecedentes penales.

Con esta disposición, se llegó a ampliar el alcance de las operaciones del ICE y, por ende, se incrementó el número de personas que podrían ser sometidas a custodia migratoria.