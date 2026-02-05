ALERTA si trabajas en Walmart de Columbia: arrestan a hombre por ACOSAR Y ACECHAR a empleados

La tranquilidad laboral en Columbia se vio alterada después de que un hombre fuera arrestado por acosar y acechar a varios empleados de Walmart. Las autoridades locales y la propia empresa tomaron medidas inmediatas para proteger al personal mientras se esclarecen los hechos.

Arrestan a hombre tras acosar y acechar a empleados de Walmart en Columbia

Michael Miles, de 30 años y originario de la zona, fue detenido el 29 de enero en el condado de Covington y posteriormente trasladado a la Instalación Regional del Condado de Marion. Miles trabajaba para Spark Driver, una empresa encargada de las entregas para Walmart.

Según reporta WDAM-TV, "Miles había estado acosando a varios empleados durante más de una semana. El Departamento de Policía de Columbia afirma que les enviaba mensajes de texto y a través de redes sociales, lo cual comenzó a intensificarse y se salió de control".

La policía local informó que, para garantizar la seguridad de los trabajadores afectados, la oficina corporativa de Walmart decidió enviar a estos empleados a sus hogares con goce de sueldo durante algunos días mientras se investigaba el caso.

Fianza y situación legal de Michael Miles

La fianza de Michael Miles se fijó en $1,000, únicamente en efectivo. Actualmente, ya no figura en la lista de reclusos del condado de Marion, ya que fue liberado bajo fianza, según la información proporcionada por WDAM-TV.

Las autoridades de Columbia continúan dando seguimiento al caso, y Walmart mantiene medidas preventivas para proteger a su personal. Este incidente subraya la importancia de la seguridad laboral y de la vigilancia frente a conductas inapropiadas dentro del entorno de trabajo.