ALERTA si trabajas en Walmart de Columbia: arrestan a hombre por ACOSAR Y ACECHAR a empleados
Un hombre de 30 años fue arrestado en Columbia por enviar mensajes acosadores a empleados de Walmart, lo que provocó un refuerzo de la seguridad en la tienda.
La tranquilidad laboral en Columbia se vio alterada después de que un hombre fuera arrestado por acosar y acechar a varios empleados de Walmart. Las autoridades locales y la propia empresa tomaron medidas inmediatas para proteger al personal mientras se esclarecen los hechos.
Arrestan a hombre tras acosar y acechar a empleados de Walmart en Columbia
Michael Miles, de 30 años y originario de la zona, fue detenido el 29 de enero en el condado de Covington y posteriormente trasladado a la Instalación Regional del Condado de Marion. Miles trabajaba para Spark Driver, una empresa encargada de las entregas para Walmart.
Hombre de seminario es arrestado por acosar a empleados de Walmart en Columbia.
Según reporta WDAM-TV, "Miles había estado acosando a varios empleados durante más de una semana. El Departamento de Policía de Columbia afirma que les enviaba mensajes de texto y a través de redes sociales, lo cual comenzó a intensificarse y se salió de control".
La policía local informó que, para garantizar la seguridad de los trabajadores afectados, la oficina corporativa de Walmart decidió enviar a estos empleados a sus hogares con goce de sueldo durante algunos días mientras se investigaba el caso.
Fianza y situación legal de Michael Miles
La fianza de Michael Miles se fijó en $1,000, únicamente en efectivo. Actualmente, ya no figura en la lista de reclusos del condado de Marion, ya que fue liberado bajo fianza, según la información proporcionada por WDAM-TV.
Las autoridades de Columbia continúan dando seguimiento al caso, y Walmart mantiene medidas preventivas para proteger a su personal. Este incidente subraya la importancia de la seguridad laboral y de la vigilancia frente a conductas inapropiadas dentro del entorno de trabajo.
