DESAGRADABLE NOTICIA sobre ICE: inmigrante mexicano denuncia GOLPIZA INJUSTIFICADA que le provocó ocho fracturas en el cráneo

Un hombre mexicano de 31 años informó que fue brutalmente agredido por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su arresto en Minnesota, Estados Unidos, causando lesiones cerebrales severas. Según su denuncia, la detención derivó en graves secuelas físicas y cognitivas, lo que ha generado un renovado debate sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Inmigrante mexicano sufre graves lesiones tras presunto uso excesivo de la fuerza por parte de ICE

Alberto Castañeda Mondragón, originario de México, relató a Associated Press (AP) que durante su arresto en St. Paul, Minnesota, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue víctima de severas agresiones que le causaron ocho fracturas en el cráneo y múltiples hemorragias cerebrales.

Según su testimonio, el 8 de enero de 2026 fue sacado de un automóvil frente a un centro comercial, esposado y golpeado, incluso en la cabeza con una porra de acero. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención, donde las agresiones continuaron, y luego al hospital Hennepin County Medical Center, donde los médicos le diagnosticaron lesiones que pusieron en riesgo su vida.

"Comenzaron a golpearme de inmediato cuando me arrestaron", declaró Castañeda Mondragón a AP, medio que difundió el caso y la tensión generada entre agentes federales y el personal hospitalario.

Médicos cuestionan versión de ICE

Funcionarios del ICE sostuvieron que Castañeda Mondragón habría intentado huir mientras estaba esposado y que se lanzó deliberadamente de cabeza contra una pared, lo que, según ellos, provocó sus heridas.

Sin embargo, personal médico del HCMC contradijo esta versión: "Al recibirlo, presentaba fracturas severas en el rostro y el cráneo, además de sangrado en todo el cerebro. Las lesiones no podían explicarse por un impacto voluntario contra una pared", señalaron enfermeras y médicos citados por N+ Univision.

El informe médico respalda la denuncia del inmigrante.

Preocupante patrón de abuso por parte de ICE

El caso de Alberto Castañeda Mondragón se suma a otros reportes de personas detenidas que, aunque lograron evitar la deportación, sufrieron lesiones graves tras encuentros violentos con agentes migratorios. Hasta el momento, las autoridades federales no iniciaron investigaciones sobre estos incidentes, lo que generó críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de inmigrantes.

Debido a la gravedad de sus heridas, Castañeda permaneció varios días desorientado en el hospital HCMC, bajo constante vigilancia de agentes de inmigración, mientras su familia y sus abogados buscan justicia por el daño físico y psicológico sufrido.