ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: nuevo reporte revela el DESTINO más probable de todo indocumentado detenido por ICE

Un reciente informe académico advierte sobre un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, las personas indocumentadas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan hoy una probabilidad significativamente mayor de ser deportadas, según datos analizados por el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración.

Las autoridades migratorias incrementaron los arrestos en las calles.

¿Cuál es el destino más probable de un inmigrante indocumentado detenido por ICE hoy en EE. UU.?

El nuevo reporte señala que la detención migratoria se ha convertido, en la mayoría de los casos, en la antesala directa de la deportación. Según el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración, "la cuadruplicación (4x) de los arrestos resultó en un aumento aún mayor (4,6x) en las deportaciones, debido al incremento del espacio de detención y a la disminución de las liberaciones".

El análisis explica que el gobierno federal amplió de manera significativa su capacidad para retener migrantes. "El gobierno prácticamente triplicó el número de camas de detención utilizadas para las personas arrestadas dentro de Estados Unidos", señala textualmente la institución.

Ante la falta de cifras oficiales confiables, los investigadores se centraron en la tendencia posterior a los arrestos. "Nos enfocamos en el número de deportaciones a lo largo del tiempo después de un arresto y detención por parte de ICE", señala el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración, destacando que las deportaciones se multiplicaron por 4,6 en el período más reciente analizado.

ICE intensifica los arrestos en la vía pública y aumenta las detenciones de inmigrantes sin antecedentes

El reporte también documenta un fuerte aumento de los arrestos realizados directamente en la vía pública y de las transferencias desde cárceles locales a custodia migratoria. Según el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración, los arrestos en la calle se incrementaron más de once veces, un fenómeno que los autores califican como nuevo en la historia reciente de ICE.

Este cambio operativo redujo el enfoque en personas con antecedentes penales y amplió las detenciones de inmigrantes sin condena. "Estos cambios provocaron un aumento de más de siete veces en los arrestos de personas sin antecedentes penales", advierte el reporte.

La expansión fue posible gracias a la "Gran y Hermosa Ley", que elevó el promedio diario de camas de detención de 13,000 en 2024 a más de 43,000. "Los recursos aprobados por el Congreso resultaron principalmente en que un mayor número de personas fuera retenido en las instalaciones existentes", concluye el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración.