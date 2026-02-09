- Hoy:
ESCÁNDALO tras el Super Bowl: Trump cuestiona actuación de Bad Bunny en evento y la considera "una de las peores de la historia"
El presidente de EE. UU. expresó su rechazo con la actuación de Bad Bunny. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante", dijo.
¡Para él, fue la peor presentación! Recientemente, el presidente Donald Trump llamó la atención al expresar su descontento con la presentación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, tildándola de "absolutamente terrible" y considerándola como "uno de los peores de todos los tiempos".
Estos potentes comentarios del republicano fueron compartidos a través de sus redes sociales este 8 de febrero, generando reacciones diversas entre los seguidores del artista urbano y los aficionados al evento deportivo. ¿Qué más dijo sobre él?
Trump cuestiona actuación de Bad Bunny en Super Bowl y la considera "una de las peores de la historia"
Donald Trump no pudo evitar hacer presente tras el último espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que brindó Bad Bunny. Su show, según sus declaraciones, fue como una "bofetada en la cara" para el país, añadiendo que "no hay nada inspirador en este desastre de espectáculo".
Esta crítica se ha dado en medio de la controversia generada por la participación del artista puertorriqueño, quien ha sido objeto de una fuerte reacción por parte de sectores conservadores desde su anuncio como parte del evento el año pasado. La presentación del cantante se llevó a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
Trump cuestiona actuación de Bad Bunny en Super Bowl y la considera "una de las peores de la historia".
"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero" escribió Trump en Truth Social.
Así fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
El artista galardonado con un Grammy sorprendió a su público en el Levi Stadium de Santa Clara, California, al presentar una serie de sus más grandes éxitos. La mayor parte de su actuación se dio en español, destacando su rica herencia puertorriqueña.
El evento alcanzó su clímax cuando el intérprete mostró en pantalla gigante un mapa de los países que integran las Américas, comenzando desde el sur con Chile y avanzando hacia el norte hasta Canadá, finalizando en Puerto Rico, su tierra natal. Además, mencionó a Perú y los otros países latinos en varias partes de su presentación. ¿Eso no gustó a Trump?
