- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Día del GOLFO DE AMÉRICA en EE. UU.: así se celebrará el polémico rebautizo impulsado por Donald Trump
Donald Trump impulsa el Día del Golfo de América en EE. UU.; conoce cómo se celebrará el polémico cambio de nombre y qué implica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el 9 de febrero como el Día del Golfo de América, con el objetivo de reforzar el cambio de nombre que su administración implementó al Golfo de México.
PUEDES VER: DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón
La iniciativa forma parte de la Orden Ejecutiva 14172, firmada el pasado 20 de enero durante su investidura, que busca rebautizar la plataforma continental estadounidense desde Texas hasta Florida y la frontera marítima con México y Cuba.
Qué implicaciones tiene el cambio de nombre
Trump señaló que esta zona "ha sido desde siempre un bien integral de nuestra nación" y destacó que la conmemoración permitirá "recuperar el orgullo estadounidense en la historia de la grandeza de Estados Unidos" La fecha oficial contará con ceremonias, programas y actividades impulsadas por autoridades federales y locales
Trump conmemora el Día del Golfo de América, tras el polémico rebautizo del tradicional Golfo de México.
Aunque la Orden Ejecutiva permite que EE. UU. se refiera oficialmente al cuerpo de agua como Golfo de América, la decisión no es vinculante para otros países Organismos internacionales, como la Organización Hidrográfica Internacional, mantienen la cartografía oficial y los nombres históricos de océanos, mares y golfo, por lo que México y otros países podrían seguir usando "Golfo de México"
A nivel nacional, plataformas como Google Maps actualizarán el nombre en sus servicios dentro de Estados Unidos, mientras que legisladores como la representante Marjorie Taylor Greene ya trabajan en proyectos de ley para oficializar el cambio en documentos gubernamentales, mapas y materiales educativos
Cómo se celebrará el Día del Golfo de América
Trump ha llamado a todas las autoridades y ciudadanos a participar con actividades, programas y ceremonias oficiales. Este domingo 9 de febrero se espera que funcionarios federales y locales realicen actos protocolarios en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, destacando la importancia histórica y estratégica del golfo para EE. UU.
Además, el mandatario realizará visitas a la región, su primera desde que se implementó el rebautizo, en un gesto que busca consolidar el mensaje de orgullo nacional. La celebración se enmarca dentro de la narrativa de su administración sobre recuperar símbolos históricos y resaltar la identidad estadounidense en territorios clave.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90