Día del GOLFO DE AMÉRICA en EE. UU.: así se celebrará el polémico rebautizo impulsado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el 9 de febrero como el Día del Golfo de América, con el objetivo de reforzar el cambio de nombre que su administración implementó al Golfo de México.

La iniciativa forma parte de la Orden Ejecutiva 14172, firmada el pasado 20 de enero durante su investidura, que busca rebautizar la plataforma continental estadounidense desde Texas hasta Florida y la frontera marítima con México y Cuba.

Qué implicaciones tiene el cambio de nombre

Trump señaló que esta zona "ha sido desde siempre un bien integral de nuestra nación" y destacó que la conmemoración permitirá "recuperar el orgullo estadounidense en la historia de la grandeza de Estados Unidos" La fecha oficial contará con ceremonias, programas y actividades impulsadas por autoridades federales y locales

Trump conmemora el Día del Golfo de América, tras el polémico rebautizo del tradicional Golfo de México.

Aunque la Orden Ejecutiva permite que EE. UU. se refiera oficialmente al cuerpo de agua como Golfo de América, la decisión no es vinculante para otros países Organismos internacionales, como la Organización Hidrográfica Internacional, mantienen la cartografía oficial y los nombres históricos de océanos, mares y golfo, por lo que México y otros países podrían seguir usando "Golfo de México"

A nivel nacional, plataformas como Google Maps actualizarán el nombre en sus servicios dentro de Estados Unidos, mientras que legisladores como la representante Marjorie Taylor Greene ya trabajan en proyectos de ley para oficializar el cambio en documentos gubernamentales, mapas y materiales educativos

Cómo se celebrará el Día del Golfo de América

Trump ha llamado a todas las autoridades y ciudadanos a participar con actividades, programas y ceremonias oficiales. Este domingo 9 de febrero se espera que funcionarios federales y locales realicen actos protocolarios en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, destacando la importancia histórica y estratégica del golfo para EE. UU.

Además, el mandatario realizará visitas a la región, su primera desde que se implementó el rebautizo, en un gesto que busca consolidar el mensaje de orgullo nacional. La celebración se enmarca dentro de la narrativa de su administración sobre recuperar símbolos históricos y resaltar la identidad estadounidense en territorios clave.