¡Mucha atención! Recientemente, en un informe de la cadena CBS, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se conoció que, aproximadamente el 86% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), durante el primer año de la administración de Donald Trump, no tenían antecedentes de delitos violentos.

Esta sorprendente cifra expone la composición de la población migrante que ha sido objeto de arrestos en el contexto de las políticas de inmigración implementadas por el gobierno del republicano. AQUÍ más detalles.

Pese a no contar con historial violento, seis de cada siete son arrestados por el ICE de Trump

CBS y DHS revelaron que, menos del 14% de los 400,000 inmigrantes arrestados por el ICE entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, contaban con antecedentes penales o estaban acusados de delitos violentos. En el informe, se confirmó que cerca del 40% de los detenidos no tenían historial criminal, y muchos enfrentaban únicamente cargos civiles relacionados con su estatus migratorio.

El análisis señala que, si bien, el 60% de los arrestados poseían algún tipo de antecedente delictivo, la mayoría de estos no correspondían a crímenes violentos. En particular, se señala que menos del 2% de los detenidos enfrentaban acusaciones de homicidio o agresiones sexuales, y solo un 2% estaba vinculado a actividades de pandillas.

Pese a que los arrestos realizados por el ICE durante el primer año de la administración de Trump superaron en más de tres veces los 113,000 casos registrados en 2024, último año completo del mandato de Joe Biden, el porcentaje de detenidos con antecedentes criminales disminuyó del 72% al 60% actualmente.

¿Qué han revelado las últimas investigaciones sobre estas detenciones?

Lo revelado por CBS se alinea con otros estudios, como uno de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), que reveló a inicios de este año que la detención de inmigrantes latinos sin antecedentes penales se sextuplicó desde el inicio de la segunda presidencia de Trump.

Según la universidad en mención, entre febrero y septiembre de 2025, se registró un promedio mensual de 6,000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales en centros de arresto, en contraste con cerca de 900 al mes durante el mismo periodo de 2024 bajo la administración del exmandatario Biden.