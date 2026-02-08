ALERTA, inmigrantes: aprobó el examen de conducir en español en Florida, pero ahora le EXIGEN repetirlo en inglés

La nueva regla que obliga a rendir únicamente en inglés los exámenes para obtener la licencia de conducir en Florida ya está teniendo un fuerte impacto entre la comunidad migrante. Uno de los casos que generó mayor repercusión es el de Daniela, una mujer hispana que había aprobado todo el proceso, pero fue notificada a último momento de que debía repetir la evaluación.

Según relató en una entrevista con NBC Miami, Daniela completó el curso obligatorio y aprobó el examen a través de un administrador externo autorizado. Incluso recibió la indicación oficial de presentarse en la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade para retirar su licencia física.

Sin embargo, al llegar al lugar, la situación dio un giro inesperado. El personal le informó que había sido seleccionada por el Estado para un reexamen obligatorio, lo que provocó una reacción emocional inmediata. Daniela recordó que comenzó a llorar en el pasillo del edificio, al sentirse desbordada por la noticia.

¿Es legal que obliguen a repetir un examen ya aprobado en Florida?

La normativa estatal establece que toda persona que rinda y apruebe el examen de conocimientos Clase E o el de habilidades de manejo mediante un administrador externo autorizado “puede ser seleccionado de forma aleatoria para un reexamen obligatorio sin aviso previo”. La licencia solo se emite si el solicitante aprueba también esta segunda evaluación.

En el caso de Daniela, el problema fue aún mayor. Aunque estaba dispuesta a repetir la prueba ese mismo día, le informaron que ya no había turnos disponibles.

Por qué ahora debe rendir el examen de conducir solo en inglés

Fue entonces cuando recibió la notificación clave: al día siguiente, viernes 6 de febrero, entraría en vigor una nueva normativa que elimina por completo los exámenes en otros idiomas.

Daniela describió la situación como “frustrante”, ya que ahora solo podrá rendir la evaluación “cuando aprenda inglés”. “Intento hacer todo de la manera correcta y cada vez se vuelve más complicado”, agregó en diálogo con NBC Miami.

La nueva ley de Florida que elimina los exámenes en español

Desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes de conocimientos y habilidades para obtener licencias de conducir en Florida se administran exclusivamente en inglés, según confirmó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

La medida elimina el uso de intérpretes y las pruebas en otros idiomas para todas las categorías, incluidos los exámenes orales. Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, explicó que se trata de una orden ejecutiva estatal que no puede modificarse a nivel local. Aclaró que el proceso de evaluación no cambia, pero sí el idioma en el que se rinde.

El gobernador Ron DeSantis defendió la decisión y la calificó como “una buena reforma”, al sostener que las personas “necesitan poder leer las señales de tránsito”.

No obstante, la organización PolitiFact señaló que no existen estudios académicos ni reportes oficiales que demuestren que los conductores que rinden exámenes en otros idiomas representen un mayor riesgo para la seguridad vial.