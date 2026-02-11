¡ATENCIÓN! Operativo de ICE en el condado de Liberty termina con 17 detenciones: ¿A QUÉ INMIGRANTES BUSCABAN las autoridades?

El pasado 5 de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en coordinación con la Oficina del Alguacil del condado de Liberty, llevó a cabo un operativo enfocado en la detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en el país. La acción dejó un total de 17 personas arrestadas, según confirmó la propia agencia federal.

ICE en el condado de Liberty: ¿Qué tipo de inmigrantes eran buscados en el operativo?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el despliegue estuvo dirigido específicamente a inmigrantes con historial criminal y órdenes previas de deportación. Entre los detenidos figura un hombre que había sido expulsado del país en dos ocasiones por delitos sexuales graves.

Uno de los casos es el de Numan Osmin Castro, ciudadano salvadoreño de 50 años, quien ingresó de manera irregular a Estados Unidos en tres ocasiones y tiene condenas por violación y agresión sexual.

También fue arrestado Rosendo Barrera Figueroa, mexicano de 42 años, deportado en tres ocasiones y señalado por haber cruzado ilegalmente la frontera cuatro veces. ICE detalló que fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en enero de 2010.

Otro de los detenidos es Andy Alexi Hernández-Medrano, de 35 años y originario de El Salvador, quien había sido deportado previamente y cuenta con antecedentes por allanamiento de morada, registrados en octubre de 2015.

ICE califica el operativo en Liberty como "un éxito rotundo"

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) aseguró que el operativo fue "un éxito rotundo", al considerar que contribuye a fortalecer la seguridad pública en el condado de Liberty y sus alrededores.

Asimismo, la agencia federal subrayó que, por motivos de seguridad, no puede revelar detalles específicos sobre las tácticas utilizadas durante las detenciones.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forma parte de su estrategia para localizar y detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en Estados Unidos, especialmente a aquellos que han sido deportados en múltiples ocasiones.