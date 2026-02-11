NUEVAS MEDIDAS para proteger a los inmigrantes en Los Ángeles: la ciudad hace frente a operativos de inmigración

Los Ángeles refuerza su compromiso como ciudad segura para inmigrantes frente a los operativos federales de inmigración que han generado temor en diversas comunidades. Este martes, la alcaldesa Karen Bass firmó la Directiva Ejecutiva 17, un conjunto de medidas diseñadas para proteger a los residentes y garantizar que las propiedades municipales no sean utilizadas por agentes federales, según reporta Telemundo 52. Esta acción consolida la reputación de Los Ángeles como líder en la protección de inmigrantes y en políticas migratorias inclusivas.

La Directiva Ejecutiva 17 amplía los esfuerzos iniciados con la Directiva Ejecutiva 12, que fortalecía los recursos y la capacitación para empleados municipales y sus familias. Este nuevo mandato fue desarrollado en colaboración con organizaciones comunitarias y líderes de derechos de los inmigrantes, consolidando a Los Ángeles como un referente en la protección de la comunidad inmigrante.

Entre los puntos clave de la directiva se encuentran:

Prohíbe que las propiedades de la ciudad o aquellas bajo su control sean utilizadas por agentes federales de inmigración.

Ordena al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) preservar toda evidencia de las operaciones de ICE detectadas en distintos puntos de la ciudad.

Joselin Duarte, directora ejecutiva de SALIF, enfatizó la importancia de esta acción: "Esta directiva es una oportunidad y es muy necesaria. Envía un mensaje muy claro a nuestra ciudad: no vamos a permanecer en silencio. No vamos a quedarnos callados mientras nuestras comunidades son sometidas al miedo, la confusión o la intimidación por parte de actores federales que no quieren rendir cuentas".

Los Ángeles, modelo nacional en políticas de protección a inmigrantes

La alcaldesa Karen Bass subrayó que la ciudad ha servido como ejemplo a nivel nacional, compartiendo estrategias y aprendizajes sobre cómo proteger a los residentes frente a las redadas de inmigración federales en Los Ángeles. Bass afirmó: "Esto no es normal y nunca lo será. Continuaremos tomando acciones para defender a nuestros residentes".

Por su parte, Guadalupe Martínez, de CHIRLA, agregó: "En un momento en que la administración federal busca silenciarnos, nosotros respondemos colectivamente con valentía y resiliencia, reafirmando que Los Ángeles es, y seguirá siendo, un hogar seguro para los inmigrantes".

Con la Directiva Ejecutiva 17, Los Ángeles reafirma su compromiso como ciudad segura para los inmigrantes, reforzando sus políticas de protección frente a los operativos federales y enviando un mensaje claro de seguridad, solidaridad y defensa de los derechos de la comunidad inmigrante.

¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en Los Ángeles?

Los Ángeles es una metrópoli definida por la migración, donde aproximadamente el 33,6 % de sus habitantes nacieron en el extranjero. Según el American Community Survey, esto significa que "uno de cada tres residentes es inmigrante", una proporción que duplica el promedio nacional.

La integración es el rasgo distintivo de esta población; el Public Policy Institute of California destaca que "más de la mitad de los inmigrantes en la región ya son ciudadanos naturalizados". Por su parte, el Migration Policy Institute subraya que la ciudad se mantiene como el "principal epicentro para comunidades de América Latina y Asia", consolidando a Los Ángeles como un motor económico y cultural impulsado por su diversidad internacional.