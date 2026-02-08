ALERTA, inmigrantes: estos son los casos en los que puedes obtener la ciudadanía SIN RENDIR el examen de inglés

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense incluye, por regla general, aprobar un examen de inglés y una prueba de educación cívica. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) contempla excepciones específicas destinadas a facilitar la naturalización de ciertos grupos, en especial adultos mayores con una larga trayectoria de residencia legal en el país.

De acuerdo con la normativa federal vigente y la información oficial publicada por USCIS, estas exenciones buscan equilibrar los requisitos de integración cívica con las limitaciones lingüísticas que pueden surgir con la edad o con determinadas condiciones médicas, sin modificar los estándares esenciales del proceso de naturalización.

USCIS permite rendir el examen cívico en el idioma nativo en casos específicos de edad y residencia.

¿Quiénes pueden quedar exentos del examen de inglés para la ciudadanía estadounidense?

La regulación de USCIS establece dos grupos principales que pueden solicitar la exención del examen de inglés:

Adultos de 50 años o más que hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años .

que hayan sido residentes permanentes legales durante . Personas de 55 años o más con 15 años o más de residencia permanente legal en Estados Unidos.

En ambos casos, los solicitantes no deben rendir la prueba de inglés, pero sí están obligados a presentar el examen de educación cívica. Según los lineamientos oficiales, esta evaluación puede realizarse en el idioma nativo del aspirante y con la asistencia de un intérprete autorizado.

“Los residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos de edad y residencia pueden solicitar la exención correspondiente en el Formulario N-400”, indica USCIS en su portal oficial.

Requisitos generales para la naturalización en Estados Unidos

Más allá de las exenciones, USCIS mantiene una serie de condiciones obligatorias para la mayoría de los solicitantes de ciudadanía, entre ellas:

Tener 18 años o más al momento de presentar el Formulario N-400.

al momento de presentar el Formulario N-400. Haber residido legalmente en EE.UU. durante al menos cinco años .

. Mantener residencia continua y presencia física mínima de 30 meses en ese período.

y presencia física mínima de en ese período. Vivir en el estado o distrito correspondiente durante tres meses previos a la solicitud.

a la solicitud. Demostrar buen carácter moral .

. Acreditar conocimientos básicos de inglés y educación cívica, salvo que aplique una exención.

Mostrar apego a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

USCIS aclara que estos criterios solo se flexibilizan en casos debidamente justificados por edad, tiempo de residencia o razones médicas documentadas.

¿Cómo es el examen cívico adaptado para adultos mayores?

Los solicitantes que tienen 65 años o más y acreditan 20 años o más como residentes permanentes legales pueden acceder a una versión especial del examen de educación cívica. Esta modalidad reduce el número de preguntas y se enfoca en los aspectos esenciales del sistema de gobierno y la historia del país.

Según la información oficial, “la prueba adaptada consta de 20 preguntas, de las cuales el solicitante debe responder correctamente al menos 12”. Además, puede rendirse en el idioma nativo del postulante, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Otras exenciones contempladas por USCIS

La normativa también prevé exenciones para personas con discapacidades físicas, de desarrollo o impedimentos mentales. En estos casos, el solicitante debe presentar el Formulario N-648, completado por un profesional médico certificado.

De acuerdo con USCIS, “las exenciones médicas permiten omitir uno o ambos exámenes requeridos, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la condición”. Cada solicitud se analiza de manera individual bajo los estándares federales de accesibilidad.

¿Cómo se solicita la exención del examen de inglés?

Para acceder a cualquiera de estas excepciones, el interesado debe indicarlo desde el inicio del trámite en el Formulario N-400 y adjuntar la documentación que respalde la edad, los años de residencia permanente legal o la condición médica, según corresponda.

USCIS subraya que estas exenciones no reducen los requisitos generales de elegibilidad para la ciudadanía, sino que modifican la forma en que se cumplen los exámenes obligatorios. La agencia recomienda revisar siempre la información oficial actualizada y consultar con asesores acreditados en caso de dudas.

Impacto para los solicitantes y sus familias

Cada año, miles de inmigrantes adultos mayores se benefician de estas disposiciones, lo que les permite completar el proceso de naturalización sin que el idioma represente una barrera definitiva. Para muchas familias, estas exenciones representan el paso final hacia la integración plena y el acceso a derechos cívicos en Estados Unidos, especialmente para quienes han vivido y contribuido al país durante décadas.