¡Mucha atención! Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) impactó a la comunidad al compartir una propuesta regulatoria que tiene como objetivo reforzar los criterios de evaluación en las solicitudes de asilo para este año. La iniciativa tiene como argumento principal "proteger la seguridad nacional y priorizar a los ciudadanos estadounidenses".

EE. UU.: DHS anuncia preocupante propuesta para endurecer el asilo en este 2026

Es importante señalar que esta propuesta ha ocasionado un amplio debate en los sectores migratorio, jurídico y político. Mientras que el gobierno ha precisado que esta actualización es esencial para enfrentar posibles fraudes y amenazas a la seguridad. A continuación, todo sobre la normativa, los grupos que se verían afectados y las posibles repercusiones de su implementación.

Según inmigracionyvisas.com, la nueva normativa, publicada en el Federal Register el 23 de febrero de 2026, establece cambios significativos en las regulaciones del Código de Regulaciones Federales (8 CFR 274a.12(c)(8)). Entre los cambios más importantes se encuentra la pausa en la aceptación de solicitudes iniciales de autorización de empleo (EAD) por parte de USCIS, entre otros:

La medida se activará cuando el tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de asilo afirmativas supere los 180 días , un umbral que actualmente se sobrepasa, alcanzando frecuentemente entre 4 y 6 años, lo que podría resultar en suspensiones prolongadas.

, un umbral que actualmente se sobrepasa, alcanzando frecuentemente entre 4 y 6 años, lo que podría resultar en Se incrementará el período de espera para los solicitantes de asilo, quienes deberán aguardar 365 días calendario tras presentar su solicitud antes de poder solicitar un EAD, en comparación con los 150 días que se estipulan actualmente.

Se ampliará el tiempo que tiene USCIS para adjudicar las solicitudes iniciales de EAD, eliminando los límites estrictos anteriores y permitiendo una revisión más detallada.

Se implementarán requisitos adicionales de elegibilidad, que incluirán criterios más rigurosos para calificar para un EAD. Esto implica priorizar las adjudicaciones de asilo si se identifica información derogatoria, como antecedentes penales o riesgos para la seguridad, durante la evaluación del EAD.

Es bueno saber que esta propuesta se alinea con la Orden Ejecutiva 14159 del presidente Trump, que enfatiza la importancia de la seguridad nacional y la integridad del proceso, permitiendo a USCIS redirigir recursos para abordar los atrasos y otras solicitudes pendientes.

Su impacto para este 2026

Bajo este contexto, la implementación de esta norma podría disminuir de manera considerable las solicitudes de asilo infundadas, con estimaciones que apuntan a una reducción de hasta 85.000 aplicaciones temporales en el transcurso del próximo año, basándose en proyecciones derivadas de reformas anteriores.

La medida, además, permitiría optimizar los recursos disponibles, facilitando un procesamiento más ágil de los casos legítimos y, de este modo, brindando apoyo a los refugiados auténticos que escapan de situaciones de persecución.