Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES

Un amplio operativo de inmigración en Florida ha generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes. Durante tres días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) coordinó la detención de personas indocumentadas acusadas de delitos graves, en colaboración con autoridades locales y estatales.

Operativo de ICE en Florida: más de 150 detenidos en acción conjunta

Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), un total de 152 inmigrantes de diversas nacionalidades fueron arrestados en un operativo que involucró a la Patrulla Fronteriza y a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

ICE detalló en sus redes sociales: "152 extranjeros con antecedentes penales fueron arrestados en una operación de tres días de ICE en Florida. Solo en el segundo día, deportamos a 23, trabajando junto con nuestros socios del programa 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales".

La agencia no especificó las localidades exactas de los arrestos, pero subrayó que el objetivo principal del operativo fue retirar de los vecindarios a personas con antecedentes penales graves.

Detalles sobre los detenidos: acusaciones graves y antecedentes penales

Aunque ICE arrestó a 152 personas, solo proporcionó información sobre cuatro de los detenidos:

Miguel Francisco-Austria, mexicano, acusado de fraude.

Sebastián Ortiz Jiménez, guatemalteco, sospechoso de crueldad contra un menor.

Henry Geovany Zamora, hondureño, quien pasó ocho años en prisión por un ataque con arma de fuego.

Denis Alexis García Núñez, hondureño, señalado por violencia doméstica.

El ICE enfatizó que el operativo tenía como finalidad "retirar a criminales como estos de los vecindarios", protegiendo así a las comunidades locales de delitos graves.