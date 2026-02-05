Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES
Durante un operativo de tres días en Florida, ICE, en colaboración con la Patrulla de Carreteras y la Patrulla Fronteriza, detuvo a 152 personas inmigrantes.
Un amplio operativo de inmigración en Florida ha generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes. Durante tres días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) coordinó la detención de personas indocumentadas acusadas de delitos graves, en colaboración con autoridades locales y estatales.
Operativo de ICE en Florida: más de 150 detenidos en acción conjunta
Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), un total de 152 inmigrantes de diversas nacionalidades fueron arrestados en un operativo que involucró a la Patrulla Fronteriza y a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).
ICE detalló en sus redes sociales: "152 extranjeros con antecedentes penales fueron arrestados en una operación de tres días de ICE en Florida. Solo en el segundo día, deportamos a 23, trabajando junto con nuestros socios del programa 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales".
La agencia no especificó las localidades exactas de los arrestos, pero subrayó que el objetivo principal del operativo fue retirar de los vecindarios a personas con antecedentes penales graves.
Detalles sobre los detenidos: acusaciones graves y antecedentes penales
Aunque ICE arrestó a 152 personas, solo proporcionó información sobre cuatro de los detenidos:
- Miguel Francisco-Austria, mexicano, acusado de fraude.
- Sebastián Ortiz Jiménez, guatemalteco, sospechoso de crueldad contra un menor.
- Henry Geovany Zamora, hondureño, quien pasó ocho años en prisión por un ataque con arma de fuego.
- Denis Alexis García Núñez, hondureño, señalado por violencia doméstica.
El ICE enfatizó que el operativo tenía como finalidad "retirar a criminales como estos de los vecindarios", protegiendo así a las comunidades locales de delitos graves.
