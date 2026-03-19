Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido por Liga 1

Cienciano vs FC Cajamarca disputarán uno de los partidos más emocionantes por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El ‘Papá’ busca un triunfo para meterse en la pelea por el liderato, mientras que el equipo de Hernán Barcos necesita ganar para salir del fondo de la tabla. El duelo está programado para jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión va por la señal EN VIVO de L1 MAX.

¿A qué hora juega Cienciano vs FC Cajamarca?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los distintos países del mundo para que no te pierdas el inicio del partido entre Cienciano vs FC Cajamarca por la Liga 1 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2:00 a.m. (del sábado)

¿Dónde ver Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO?

El partido entre Cienciano vs FC Cajamarca por la fecha 8 del Torneo Apertura se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del partido Cienciano vs FC Cajamarcar por el Torneo Apertura 2026

Cienciano será local en este compromiso y llega con la moral en alto luego de conseguir una gran mejora en su rendimiento al mando del DT Horacio Melgarejo. El cuadro imperial tiene una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer derrotas y se ubican en el cuarto lugar de la tabla.

El ‘Papá’ busca meterse en la pelea por el liderato y se esperanza en el talento de sus principales figuras como Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Cienciano busca seguir sumando triunfos en el Torneo Apertura 2026

Por su parte, FC Cajamarca tiene la obligación de sumar puntos en su visita al Cusco, luego de sumar una mala racha de tres derrotas consecutivas, resultados que los ha llevado a estar en la zona de descenso del campeonato.

Por si esto no fuese poco, recientemente rescindieron el contrato de Carlos Silvestri como su DT, aunque se esperanzan en Hernán Barcos, el máximo goleador del campeonato con 7 anotaciones.

FC Cajamarca está ubicado en la zona de descenso en la Liga 1

¿En qué canal pasan partido de Cienciano vs FC Cajamarca por Liga 1?

Si deseas ver el partido de Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO ONLINE GRATIS tendrás que sintonizar las siguientes canales para visualizar la señal de L1 MAX de acuerdo con el operador de TV de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Cienciano vs FC Cajamarca: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la previa del partido, Cienciano es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria ante FC Cajamarca y sumar los tres puntos. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

Casas de apuesta Cienciano Empate FC Cajamarca Betsson 1.40 4.55 7.10 Betano 1.47 4.90 7.20 Te Apuesto 1.38 4.64 6.75 1xBet 1.40 4.70 6.83 Coolbet 1.43 4.35 7.50

Cienciano vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra; Cristian Souza, Ademas Robles, Henry Caparó, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Posible alineación de FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Carlos Gómez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Pablo Miguez; Mauricio Arrasco, Tomás Andrade, Brando Palacios; Rodríguez y Hernán Barcos.

Entradas Cienciano vs FC Cajamarca: ¿Cuánto están y dónde comprar?

Aquí te dejamos los precios de las entradas para asistir al partido de Cienciano vs FC Cajamarca por la Liga 1. Los boletos se pueden adquirir mediante la web de Joinnus.

Norte: S/15.00

Norte niño: S/12.00

Oriente: S/30.00

Oriente niño: S/12.00

Occidente: S/40.00

Occidente niño: S/12.00

Palco: S/100.00

¿En qué estadio juegan Cienciano vs FC Cajamarca?

El partido entre Cienciano vs FC Cajamarca está programado para disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Este recinto está ubicado a 3,400 m.s.n.m. cuenta con una capacidad para albergar a 42 mil espectadores.