Partidos de hoy EN VIVO, viernes 20 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 20 de marzo. Empieza una nueva jornada de la Liga 1 2026 con participación de FC Cajamarca y Melgar. También tenemos duelos en Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A y Ligue 1. En Argentina se jugará la Copa Argentina y Liga Profesional.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|ADT vs. Melgar
|L1 MAX
|19:30
|Cienciano vs. FC Cajamarca
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|RB Leipzig vs. Hoffenheim
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Villarreal vs. Real Sociedad
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Lens vs. Angers
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Bournemouth vs. Manchester United
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Cagliari vs. Nápoles
|ESPN 5 y Disney Plus
|14:45
|Genoa vs. Udinese
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Banfield vs. Tigre
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:15
|San Lorenzo vs. Deportivo Rincon
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Águilas Dorados vs. América de Cali
|Bet365.
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Puntarenas FC vs. Liberia
|1xBet
|21:00
|Guadalupe vs. Sporting FC
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Lobos UPNFM vs. Choloma
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Necaxa vs. Tijuana
|Vix Latin America
|22:06
|Mazatlán vs. Cruz Azul
|Vix Latin America
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|San Francisco vs. Tauro
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina de Perú
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Yanapuma vs. Sporting Cristal
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cerro Largo vs. Maldonado
|Disney Plus
|19:30
|Defensor Sporting vs. Nacional
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.