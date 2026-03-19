Partidos de hoy EN VIVO, viernes 20 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Programación de los partidos que se realizarán HOY viernes 20 de marzo. Horarios y canales para ver los partidos que se desarrollarán en las principales ligas del mundo.

Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 20 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 20 de marzo.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 20 de marzo. Empieza una nueva jornada de la Liga 1 2026 con participación de FC Cajamarca y Melgar. También tenemos duelos en Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A y Ligue 1. En Argentina se jugará la Copa Argentina y Liga Profesional.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:30ADT vs. MelgarL1 MAX
19:30Cienciano vs. FC CajamarcaL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30RB Leipzig vs. HoffenheimDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Villarreal vs. Real SociedadDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Lens vs. AngersESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Bournemouth vs. Manchester UnitedDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Cagliari vs. NápolesESPN 5 y Disney Plus
14:45Genoa vs. UdineseESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
19:00Atlético Tucumán vs. GimnasiaESPN y Disney Plus
19:00Banfield vs. TigreBet365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:15San Lorenzo vs. Deportivo RinconBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Águilas Dorados vs. América de CaliBet365.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Puntarenas FC vs. Liberia1xBet
21:00Guadalupe vs. Sporting FC1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Honduras

HoraPartidoCanal
19:00Lobos UPNFM vs. CholomaBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Necaxa vs. TijuanaVix Latin America
22:06Mazatlán vs. Cruz AzulVix Latin America

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30San Francisco vs. TauroBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina de Perú

HoraPartidoCanal
15:00Yanapuma vs. Sporting Cristal

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguay

HorariosPartidosCanales
16:00Cerro Largo vs. MaldonadoDisney Plus
19:30Defensor Sporting vs. NacionalDisney Plus

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

