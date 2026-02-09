¡Atención, inmigrantes! En estas últimas semanas, los residentes de Social Circle, en Georgia, se han mostrado a la expectativa sobre la posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adquiera un almacén en la zona con el propósito de establecer un centro de detención. ¿Ya es una realidad inminente?

ICE compra almacén que se convertirá en centro de arresto, ¿dónde está ubicado y a quiénes afecta?

Según información de 'Covnews' y otros portales, la ciudad de Social Circle confirmó este 8 de febrero, a través de su cuenta de Facebook, la venta de un almacén de 1 millón de pies cuadrados a la entidad de ICE, citando "múltiples fuentes". Esta noticia ha dejado impactados a muchos. ¿Será el próximo centro de detención en EE. UU.?

ICE compra almacén que se convertirá en centro de arresto, ¿dónde está ubicado y a quiénes afecta?

Cabe precisar que, este almacén en mención, ubicado en la intersección de East Hightower Trail y Social Circle Parkway, había sido objeto de especulaciones locales durante semanas, ya que se consideraba un posible centro de detención que podría albergar hasta 8.500 personas en espera de deportación.

Recientemente, la propiedad fue retirada de las listas de venta de PNK Group, un desarrollador industrial de Nueva York, y de Binswanger, una agencia inmobiliaria global. En tanto, en un post en Facebook de la ciudad de Georgia se reveló que, "PNK ya no es dueño de la instalación; ICE ahora es el propietario".

A pesar de la confirmación de la venta, la tarde del domingo no se observó actividad significativa en el almacén. Un vehículo gris con una luz intermitente se encontraba estacionado a unos doscientos metros de la entrada, pero no había más movimiento visible desde las avenidas cercanas.

¿Qué ha dicho el alcalde de Social Circle al respecto?

Por su parte, el alcalde de Social Circle, David Keener, anunció que se reunirá con el administrador de la ciudad, Eric Taylor, para discutir los próximos pasos a seguir.

Y es que, desde que se conoció que el almacén estaba siendo considerado en ser un centro de detención, los funcionarios locales han expresado su preocupación, señalando que la ciudad carece de la infraestructura necesaria para manejar una instalación que podría casi triplicar su población actual de 5.415 inmigrantes.