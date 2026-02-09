Recientemente, el Departamento de Policía de Las Cruces informó sobre un tiroteo que involucró a un oficial y que acabó con la muerte de un hombre, ocurrido el 8 de febrero en la intersección de Valley Drive y Avenida de Mesilla. Según un comunicado compartido por la institución, este sospechoso perdió la vida tras una persecución y tras disparar a un agente policial. ¿El hecho se registró en un Walmart?

Walmart: sospechoso de robo y que protagonizó tiroteo, murió tras disparar a policías

'Las Cruces Sun News' y las propias autoridades informaron recientemente sobre un incidente violento que tuvo lugar en un Walmart, ubicado en 1550 S. Valley Drive, esto luego que un agente de policía que estaba fuera de servicio recibiera una llamada alrededor de las 7:21 a. m. sobre el robo de una bicicleta.

Walmart: sospechoso de robo y que protagonizó tiroteo, murió tras disparar a policías.

Al llegar al lugar, el agente pudo identificar al sospechoso e intentó realizar su arresto con las 'manos en la masa'. Sin embargo, el individuo disparó al menos una vez contra el agente, quien respondió al ataque. El sospechoso logró escapar a pie, lo que llevó a otros agentes a establecer un perímetro y a registrar múltiples escenas a lo largo de Valley Drive, donde se registraron más intercambios de disparos.

Lamentablemente, el sospechoso, del cual no se reveló su identidad, fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según informó el Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD).

Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo de Incidentes con Involucramiento de Oficiales, que incluye a investigadores de la Policía Estatal de Nuevo México, el Departamento de Policía de Las Cruces, la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana y la Policía de la Universidad Estatal de Nuevo México, es el encargado de recopilar los detalles del caso para presentarlos a la Fiscalía del Tercer Distrito Judicial.

¿Qué han dicho las autoridades y cuál es la situación de la tienda?

Es importante saber que la policía local ha solicitado a la ciudadanía que evite la zona afectada, donde se encuentra trabajando en la escena, lo que provocará alteraciones en el tráfico.

Por su parte, las empresas en dicha ciudad han indicado que se les ha aconsejado cerrar temporalmente sus puertas hasta que la situación se normalice. En tanto, sobre Walmart, no se conoce la actual situación, pues seguiría sin atención hasta que se terminen las averiguaciones de caso.