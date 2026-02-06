¡Aviso importante! Recientemente, dos residentes del oeste de Nueva York, en Estados Unidos, se encuentran privados de su libertad y bajo acusación de delitos graves tras una investigación conjunta de diversas agencias, la cual expuso una supuesta red de robo minorista que se extiende a lo largo de tres condados. A continuación, todo lo que debes saber.

Walmart: arrestan a pareja y desmantelan su plan de robo que abarcaba tres condados

'newyorkupstate' y la Oficina del Sheriff del Condado de Orleans informaron que Kirk A. Thomas Jr., de 41 años, y Nevada M. Nichols, de 33, ambos residentes de Batavia, fueron detenidos por la policía el mes pasado por su aparente participación en una serie de robos en sucursales de Walmart ubicadas en los condados de Orleans, Genesee y Monroe.

Vale precisar que la investigación se llevó a cabo tras un robo reportado el 6 de enero en Walmart de Albion, donde se sustrajeron más de 1.400 dólares en mercancía, principalmente en electrónica. Las grabaciones de las cámaras de seguridad evidenciaron la identidad de un hombre y una mujer abandonando la tienda en un BMW blanco sin matrícula.

Los investigadores, de inmediato, hicieron su respectiva averiguación y determinaron que los mismos individuos estaban implicados en robos en otras sucursales de Walmart en Albion, Brockport, Sweden, Batavia y áreas aledañas, acumulando así miles de dólares en productos robados.

Las Oficinas del Sheriff de los condados de Orleans, Genesee y Monroe trabajaron en conjunto para identificar a Thomas y Nichols. La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe logró localizar y asegurar el automóvil vinculado a los robos. Ambos fueron detenidos con la colaboración de la Oficina de Libertad Condicional del Estado de Nueva York.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan ahora esta pareja?

Según lo expuesto por el medio en mención, ambos han sido formalmente imputados en el condado de Orleans, enfrentando dos cargos de conspiración en quinto grado, así como dos cargos de hurto mayor en cuarto grado y corrupción empresarial.

En el caso de Nichols, ella ha sido liberada con una citación para presentarse ante el Tribunal de la Ciudad de Albion. Además, enfrenta cargos adicionales de hurto mayor por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Genesee, relacionados con un robo en la Ciudad de Batavia, y otros dos cargos de hurto mayor por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

En tanto, Thomas se encuentra bajo custodia mientras aguarda una audiencia para la posible obtención de fianza. Él ha sido arrestado en 48 ocasiones previas por infracciones similares y ha recibido condenas por ocho delitos graves en dicho estado.