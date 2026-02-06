¡Importante La actual administración de Trump se encuentra enfrentando diversas trabas en su intento de emplear datos fiscales para localizar a inmigrantes indocumentados en EE. UU. Ahora, una segunda jueza federal decidió no respaldarlo y emitir una orden que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir direcciones residenciales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con ello, se presentarán más complicaciones en los esfuerzos del republicano en este ámbito y su política migratoria. A continuación, más detalles.

EE. UU.: segundo juez rechaza que IRS comparta datos personales de inmigrantes a ICE

'Político' difundió que la jueza federal de distrito, Indira Talwani, determinó que el intercambio de información entre las agencias en mención podría infringir el derecho a la privacidad de los contribuyentes. En consecuencia, ha prohibido a las agencias compartir datos hasta que el tribunal realice un análisis exhaustivo del caso y ha impedido al ICE utilizar la información previamente proporcionada por el IRS.

EE. UU.: segundo juez rechaza que IRS comparta datos personales de inmigrantes a ICE.

Designada por el expresidente Barack Obama y con sede en Boston, Talwani manifestó su total preocupación por el polémico acuerdo de intercambio de información establecido el año pasado entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisan al IRS y al ICE, respectivamente.

Asimismo, se refirió a las posibles infracciones a las leyes de privacidad. La jueza advirtió sobre el impacto negativo que este intercambio de datos podría brindar en las declaraciones de impuestos de los inmigrantes, así como el riesgo de que se lleven a cabo arrestos erróneos.

Talwani, en su respuesta, no dudó en citar el caso de un ciudadano estadounidense naturalizado en St. Paul, Minnesota, quien fue detenido en su hogar tras ser confundido por agentes de ICE con un delincuente sexual buscado en esa dirección.

La postura de Talwani y su respaldo a los inmigrantes

Talwani también señaló que los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que interpusieron la demanda para frenar el intercambio de información, han evidenciado que muchas comunidades inmigrantes comparten apellidos comunes y residen en viviendas compartidas o en los mismos complejos de apartamentos, lo que aumenta el riesgo de confusiones y detenciones injustas.

La jueza federal es la segunda magistrada en suspender de manera temporal el acuerdo que permite el intercambio de información entre el IRS y el ICE. En noviembre, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, también del distrito federal y designada por el expresidente Bill Clinton, determinó que dicho acuerdo infringía la ley de confidencialidad del contribuyente.