¡Mucha atención! Actualmente, miles de inmigrantes haitianos que dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) se encuentran atravesando un nuevo obstáculo en este estado de EE. UU., donde muchos están siendo rechazados al intentar renovar sus licencias de conducir.

Esta complicada situación se está dando, a pesar de que un juez federal decidió bloquear el intento de la administración Trump de poner fin al programa del TPS. La incertidumbre sobre su estatus migratorio perjudica aún más la vida de estos extranjeros. A continuación, más información.

En medio del bloqueo del fin del TPS, este estado rechaza la renovación de licencias de haitianos

'Fox WFL 29' y otros portales internacionales compartieron lo expuesto recientemente por una mujer del sur de Florida, quien contó su experiencia del último desafío que tuvo que enfrentar como haitiana en EE. UU., esto luego de intentar renovar la licencia de conducir de su esposo, beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), en el DMV local, donde se encontró con un rechazo inesperado.

Zitlali Solache, reportera de WPTV, se comunicó con aquella mujer que prefirió permanecer en el anonimato y que confirmó que su esposo fue uno de los muchos beneficiarios del TPS que no lograron renovar sus licencias. "A mi esposo le rechazaron la licencia. No pudo obtenerla hoy", dijo la mujer, subrayando que el estado de Florida no autorizó las renovaciones, a pesar de la orden judicial.

En medio del bloqueo del fin del TPS, este estado rechaza la renovación de licencias de haitianos.

Bajo este contexto, la defensora comunitaria Jennifer Jones no dudó en recibir numerosas consultas de beneficiarios del TPS que expresan su preocupación ante esta situación en aquella parte de Florida.

"He recibido al menos una docena de llamadas de personas que preguntan: '¿Qué puedo hacer ahora?'", señaló Jones, quien no pudo ser ajena a la confusión generada. Si bien, una jueza federal bloqueó el intento de finalizar el TPS, la incertidumbre, como se pudo conocer, sigue en los haitianos. "Hasta que la administración determine cómo proceder legalmente, seguiremos en el limbo", agregó.

¿Cuál fue la respuesta del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida?

Al respecto, WPTV intentó obtener respuestas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, o de la oficina del Gobernador, pero no se conoció ninguna respuesta. La defensora comunitaria Jennifer Jones explicó que la falta de una directiva federal clara impide que los estados se vean obligados a acatar la suspensión del fin del TPS.

Las negaciones en la renovación de licencias están impactando a las familias de diversas maneras. "No pueden conducir al trabajo ni llevar a sus hijos a la escuela. Temen que, si los detienen sin una licencia válida, puedan recibir multas o incluso ser arrestados", sentenció.