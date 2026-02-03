¡Atención! El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos estaba programado para finalizar hoy, martes 3 de febrero de 2026, a las 11:59 p. m. Sin embargo, la jueza Ana C. Reyes, del Tribunal del Distrito de Columbia, decidió posponer la terminación de esta protección hasta el próximo lunes, mientras se realiza una revisión judicial del caso.

Bajo este contexto, es importante conocer la situación que atraviesan las familias de este país, en especial, los niños haitianos. ¿Ellos pueden ser deportados de la nación de Trump, al igual que sus progenitores?

TPS: tras dura situación, esto pasa con los niños haitianos nacidos en EE. UU., ¿están protegidos?

Como se recuerda, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había anunciado la sorpresiva cancelación del TPS para Haití, planeando finalizar sus beneficios a partir de las 11:59 p.m. del 3 de febrero de 2026. Sin embargo, esta decisión recientemente fue objeto de un litigio, y un juez federal otorgó un indulto de último momento.

El fallo de la jueza federal Ana Reyes ha establecido que la finalización del TPS quede suspendida de manera temporal, en tanto se desarrolle la demanda presentada contra la administración Trump. Con relación a ello, es importante conocer lo que sucede con los menores haitianos si es que sus padres llegan a ser deportados de EE. UU.

woub.org ha compartido la información del Centro de Estudios Migratorios con relación a estos niños: "Cuando un inmigrante indocumentado es detenido, se le permite al menos una llamada telefónica para coordinar el cuidado de sus hijos. Una directiva del ICE de 2022 exige que el ICE se adapte a los deseos de los padres si no existe un problema de seguridad y que registre su decisión", se expresó.

"Se contacta al sistema de bienestar infantil si los padres no pueden coordinar el cuidado o si el ICE tiene alguna preocupación sobre la seguridad del menor. Sin embargo, el ICE no asume la custodia de menores ciudadanos. La directiva del ICE exige que los padres se mantengan cerca de sus hijos siempre que sea posible, que se permitan las visitas y que se les permita participar en los procedimientos de tutela o bienestar infantil"., se lee en otra parte.

¿Los hijos de inmigrantes pueden ser detenidos?

Según información del medio en mención, los hijos menores de inmigrantes en situación irregular en EE. UU. pueden ser detenidos por las autoridades migratorias, tales como ICE o CBP.

No obstante, existen limitaciones legales que regulan el tiempo y las condiciones en las que pueden permanecer bajo custodia. Por lo general, estos menores son trasladados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que se encarga de trabajar en su reunificación familiar.